Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da dosad prikupljeni dokazi ukazuju da je požar u Tržnom centru „Enjub“ izbio na prvom spratu objekta, kao i da su se u trenutku izbijanja vatre u lokalima nalazili zaposleni.

Na lice mesta izašli su dežurni tužilac, pripadnici MUP-a i UKP-a, kao i veštak za požare, eksplozije i havarije, koji po nalogu tužilaštva utvrđuje tačno mesto nastanka požara, uzrok, mehanizam nastanka, razvoj i širenje vatre, kao i eventualne tehničke kvarove ili druge okolnosti koje su mogle da dovedu do incidenta.

Tužilac je naložio izuzimanje snimaka sa gradskih i internih bezbednosnih kamera, prikupljanje video-zapisa očevidaca, fotografisanje mesta događaja, kao i obezbeđivanje i označavanje žarišta požara.

Na osnovu pregledanih snimaka i preliminarne analize tragova, veštak je ukazao na primarna žarišta u zoni dva lokala na spratu i u tavanskom prostoru iznad njih.

Iz tužilaštva navode da će uviđaj biti nastavljen pregledom instalacija i električnih uređaja, kao i uzorkovanjem materijala radi utvrđivanja ili isključivanja prisustva zapaljivih supstanci.

Obavljeni su razgovori sa vlasnicima i zakupcima lokala, kao i sa svedocima događaja. Na teren je izašao i građevinski inspektor, koji je opasne zone obeležio zaštitnom trakom do donošenja rešenja o zabrani korišćenja delova objekta zahvaćenih požarom.

Prema dosadašnjim saznanjima, u trenutku izbijanja požara u dva poslovna prostora nalazili su se zaposleni.

-Uviđaj je i dalje u toku, kao i razgovori sa svedocima. O svim daljim merama i radnjama javnost će biti blagovremeno obaveštena- saopštilo je tužilaštvo.

Požar je izbio 15. juna oko 5.50 časova, a prema dosadašnjim podacima izgorela su 32 lokala.