Kako je rekao, ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su 85 bespilotnih letelica od početka današnjeg dana.

Prethodno najveći broj, 81 oborena bespilotna letelica, zabeležen je 17. maja, prenosi ruska agencija.

Sobjanjin je u sredu objavio da su snage protivvazdušne odbrane uništile 60 bespilotnih letelica koje su letele ka ruskoj prestonici.

Ranije danas ruske vlasti su saopštile da je nekoliko ukrajinskih dronova napalo Moskovsku rafineriju nafte i da se posledice tog napada otklanjaju.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je i da je u tržnom centru "Belaja Dača" u Kotelnikiju, u Moskovskoj oblasti, izbio požar nakon pada fragmenata drona.

On je takođe prijavio i napad dronom na stambenu zgradu u Žukovskom.

Ruski guverner je saopštio i da je žena povređena u selu Stepanovo u blizina grada Elektrostalja, tokom odbijanja masovnog ukrajinskog vazdušnog napada na Moskovsku oblast.