Mihailović je za Tanjug rekao da se srpska ekipa snalazi veoma dobro i da im ovo nije prva misija, ali da je u Španiji situacija teža nego bilo gde.

"Mesecima nije bilo kiše, suva vegetacija, nepristupačan teren, veliki požari koji se brzo šire, jak vetar. U principu to su neki elementi požara bilo gde, međutim ovde je, zbog specifičnosti terena, nepoznavanja terena i vrlo visokog terena, teže nego bilo gde", rekao je on.

Mihailović je naveo da je nešto slično kao u Francuskoj, ali da su u Španiji u pitanju hiljade hektara, gusta i suva vegetacija, kao i da se vatra potpomognuta jakim vetrovima vrlo brzo širi.

Na pitanje da li postoji opasnost, on je rekao da opasnost postoji, ali da su u saradnji sa koordinacionim centrom uspeli da iskoordinišu sve. Prema njegovim rečima, ovo im nije prva misija kao i da imaju 11 helikoptera i tri kanadera.

"Ovo je jedno novo iskustvo. Mi smo bili i u Grčkoj, na Eviji, bili smo i u Severnoj Makedoniji, bili smo i u Sloveniji, naravno, kod nas, to se podrazumeva. Nigde intenzitet požara, i nigde nisu bile ove okolnosti. Svi negativni elementi koji postoje su ovde", naglasio je Mihailović.

Kako je rekao, to je jedno izuzetno iskustvo i da je najvažnija prevencija da ne bismo dozvolili da dođe do požara u našoj zemlji. Mihailović je rekao da ima još ekipa i da su opredeljene snage i sredstva pre svega za Republiku Srbiju.

"A mi smo ovde do daljnjeg, onoliko koliko je potrebno, da pomognemo našim prijateljima Špancima", naglasio je on.

Mihailović je rekao da su u ekipi on i kopilot Marko Radovanović, kao i tim mehaničara i specijalista.

Pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije učestvuju sa helikopterom "superpuma" u gašenju velikog požara u oblasti Leone, u blizini grada Viljafranka u Španiji.

Mihailović je rekao da je srpski tim u "izuzetno teškim uslovima", zajedno sa španskim kolegama učestvovao u vazdušnim operacijama tokom kojih je požar stavljen pod kontrolu i lokalizovan.

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