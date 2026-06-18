Naime, dok su iz Prištine stizale optimistične poruke o evropskim integracijama lažne države, iz Brisela dolaze signali koji bi mogli da pokvare planove takozvanih kosovskih vlasti.

Pojedine članice EU i dalje ne priznaju samozvanu državu, a zbog nepostojanja jedinstvenog stava među članicama te zajednice evropski put Prištine ostaje opterećen ozbiljnim preprekama. To je ponovo otvorilo pitanje koliko su realna očekivanja tzv. Kosova da u skorije vreme ostvari ključne spoljnopolitičke ciljeve.

Dodatnu nervozu izaziva činjenica da zahtev Prištine za članstvo u EU godinama nije napredovao do statusa kandidata, dok pojedine države nastavljaju da se protive takvom koraku. Zbog toga se u delu medija i političke javnosti ovakve poruke iz Evrope tumače kao ozbiljan udarac za politiku Aljbina Kurtija.

Na sve to blokada skupštine lažne države ugrožava sprovođenje reformi predviđenih u okviru Plana rasta Evropske unije i može dovesti u pitanje tranšu od oko 60 miliona evra do kraja juna. To je rečeno na prvom sastanku Zajedničkog nadzornog komiteta EU-Kosovo za Instrument za reforme i rast, prenela je "Ekonomija onlajn".

Nacionalni koordinator lažne države za Instrument za reforme i rast Jeton Zuljfaj rekao je da je tzv. Kosovo uspešno završilo pregovore sa Evropskom unijom o reformskoj agendi, ali da je proces ratifikacije sporazuma kasnio zbog blokada u tzv. skupštini.

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