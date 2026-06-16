Muškarac S. Č. (41) uhapšen je nakon incidenta u jednoj pekari u Ulici Terazije, gde je, prema sumnjama, ortopedskom štakom razbio staklenu vitrinu, povredio jednu radnicu srčom, a drugu udario pesnicom u lice jer su odbile da ga usluže preko reda.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je određivanje pritvora za osumnjičenog, koji se na saslušanju branio ćutanjem.

Prema navodima tužilaštva, pritvor je predložen zbog opasnosti od bekstva, ali i bojazni da bi osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao da ponovi krivično delo.

S. Č. je prethodno uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

Incident se dogodio 12. juna oko 16 časova, kada je osumnjičeni ušao u pekaru i zahtevao da bude uslužen mimo reda. Nakon što su radnice odbile njegov zahtev, počeo je da viče i vređa zaposlene, a potom je ortopedskom štakom razbio staklo na izložbenoj vitrini.

Od siline udarca staklo se raspršilo, a jedna radnica, Z. S. (23), zadobila je posekotine od srče. Kada je njena koleginica S. K. (54) pokušala da smiri situaciju, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, udario pesnicom u lice.

Obe radnice zbrinute su u Urgentnom centru, gde su im konstatovane lakše telesne povrede.

Na saslušanju održanom pred tužilaštvom, osumnjičeni je iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Istraga je u toku, a tužilaštvo je najavilo saslušanje oštećenih, svedoka i analizu snimaka sa sigurnosnih kamera kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.