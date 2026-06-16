Regionalni sud u Augzburgu proglasio je u utorak ujutru krivim optuženog u slučaju ubistva u Haunštetenu u Nemačkoj. Prema sudu, on je ubio majku (29) troje dece u maju 2025. godine, a njena osmogodišnja ćerka je bila svedok njene smrti. Ona i njen mlađi brat ostali su pored majke u lokvi krvi dok nije stigla policija.

Đino F. (30) osuđen je na doživotnu robiju. Sud je takođe utvrdio izuzetnu težinu njegove krivice. Odbrana namerava da se žali na presudu.

Tokom izricanja presude na Regionalnom sudu u Augzburgu, optuženi, mršav muškarac sa kozjom bradicom i u bež dukserici, nije pokazao nikakve emocije. Sudija je izjavio da je tokom celog suđenja pokušao da postavi lažne tragove, na primer, da objasni kako je krv žrtve dospela na njegov šešir. Dugo je ćutao, zatim je za zločin okrivio svog očuha, ali je potom povukao ovu izjavu.

U obrazloženju presude, sud je naglasio da je organizator ubistva bio bivši partner ubijene žene. Dvoje od troje dece žene je iz njene veze sa 43-godišnjim muškarcem. Žena se razdvojila od njega oko mesec dana pre zločina. Iz ljubomore, njen bivši partner je navodno prvo koristio svog pastorka da je špijunira kao privatni istražitelj, a zatim je navodno skovana zavera za ubistvo.

Bivši partner je nabavio pištolj i municiju i obećao sada osuđenom muškarcu nagradu od 1.000 evra za učešće u zločinu. Oružje koje je korišćeno u ubistvu, poluautomatski revolver velikog kalibra, bacio je počinilac u potok tokom bekstva. Policija je takođe pronašla njegov džemper i pantalone u vodi.

Bivši partner je u pritvoru. Prvobitno je ispitivan kao svedok, ali je potom uhapšen zbog sumnje da je podstakao na ubistvo. Još nije jasno da li će se i kada održati suđenje.

U svom obrazloženju presude, predsednik sudija Mihael Eberle je naveo sve dokaze, navodeći da je sud ispitao svaki trag. Dodao je da su analizirali i uporedili telefonske pozive svih umešanih i poruke.

- Uspeli smo da rekonstruišemo ko je gde i kada bio, to je mnogo detalja iz kojih je sud ispleo kompletan lanac posrednih dokaza. Činjenica da je zločin mogao biti tako temeljno rešen takođe je bila važna za porodicu. Otac žrtve je pohvalio sud nakon presude - rekao je sudija Eberle.

Počinilac je prvim hicem oborio ženu na zemlju, a zatim je ispalio još tri hica iz neposredne blizine; sva četiri hica su pogodila žrtvu u glavu.

- Slike su jezive, lokva krvi, meci koji joj prolaze kroz glavu - rekao je sudija Eberle. Tek četvrti hitac se pokazao kobnim. Činjenica da počinilac nije potpuno ispraznio okvir, prema sudu, sugeriše da delo nije motivisano ličnom mržnjom, već da je počinilac samo ispunjavao svoju misiju.

Sudija je objasnila je da je sud dao značajnu težinu svedočenju osmogodišnje ćerke.

- Bio je to Đino, bio je obučen u crno, bio je mršav kao Đino - reklo je dete policiji, dodajući da je muškarac "ispaljivao rakete na majku".

Prema rečima advokata žrtve, devojčica i dalje pati od zločina. Često krivi sebe za smrt majke. Međutim, sada ima stabilno okruženje sa svojom braćom i sestrama, a presuda bi joj mogla pomoći da se nosi sa tim.

Sudije su takođe utvrdile izuzetnu težinu zločina. Ukoliko presuda postane pravosnažna, uslovno puštanje muškarca na slobodu nakon 15 godina bilo bi znatno teže. Sud je, donoseći presudu o krivici, sledio preporuku tužilaštva.

Alo/Br.de

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