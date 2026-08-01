Pevačica Ivana Šašić imala je problematičnu trudnoću, o čemu je rado pričala, a u trenucima muka zbog poteškoća koje su se javile, bilo joj je kako tvrdi, bitno da beba bude dobro.

Kako je objasnila, svašta joj je u tim momentima prolazilo kroz glavu.

-Kraj decembra je meni uvek najemotivniji i mom Nikoli je uskoro rođendan. Svi znate da je jedva preživeo, mi nemamo slike njegove prve tri nedelje života, sve je to teško kada nemate te prve uspomene. Nisam ga videla prvih sedam dana. Bio je crna kao moja haljina kada su mi ga dali. Zahvaljujući toj vakcini koju je primio, nije imao posledice. Bio je na kiseoniku. Kada bih vam rekla da mu u početku nije proradio instinkt da sam jede, hranili su ga preko sonde - rekla je Ivana.

Kasnilo i mleko

Kako je objasnila problem se nizao za problemom.

-Mleko mi je krenulo posle tri nedelje. Mleko je lilo iz mene na prvi kontakt sa detetom, tako da sam zvala babicu da pitam šta se desilo. Iznedrila sam svakako dva divna čoveka i na to sam ponosna. Često umem da kažem da sam dobro i normalna. Za njega bih život dala, to je nešto neverovatno, ali kad se tako neke situacije dese, shvatimo koliko smo zapravo mali. Postoje ljudi čije dete nije preživelo, a ja često do danas kažem da je Nikola njihov sin. Sve je to preteško za mene - napisala je na mrežama jednom prilikom Ivana.

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