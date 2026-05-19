Presudu Višeg suda u Zaječaru preinačio je te 2019. godine Apelacioni sud u Nišu i umesto 30 godina izrekao kaznu od 40 godina zatvora Zoranu Milojkoviću (55), koji je 2015. godine udarcima čekićem u glavu ubio Ljubišu Veljkovića (54) i njegovu vanbračnu suprugu Lidiju Ristik (46) iz Makedonije.

Njihova beživotna tela pronađena su nekoliko dana nakon ubistva u stanu na devetom spratu zgrade u Boru. Komšije su pozvale policiju zbog nesnosnog smrada koji se širio zgradom.

Nakon što se u lokalnim medijima pojavila vest da su pronađena dva beživotna tela, Milojković se vratio na mesto zločina. Kada se popeo do stana ubijenih, policajcu koji je obezbeđivao lice mesta rekao je da je prijatelj Ljubiše i Lidije.

Međutim, svima je to bilo sumnjivo, jer je odgovarao opisu čoveka koji su stanari dali policiji, a i upoređivani su snimci sa bezbednosnih kamera.

Iako je u početku negirao ubistvo, nakon što je pao na poligrafskom ispitivanju priznao je zločin, ali je rekao da ne zna zašto je ubio Ljubišu i Lidiju.

Kako je tada rekao policiji, zaključao je vrata stana i usput ka svojoj kući bacio čekić u kontejner.

Tada je i novinarka jednog lokalnog medija, istražujući i izveštavajući o ovom dvostrukom ubistvu, intervjuisala upravo Milojkovića, ne znajući da razgovara sa ubicom.

Ona je po dolasku na lice mesta ispred zgrade zatekla dve žene na klupi koje su sedele i razgovarale, a potom je prišao muškarac i seo pored njih. Kada ih je pitala da li poznaju ubijene osobe i kakvi su bili, žene su odgovarale na pitanja, dok je muškarac sve vreme ćutao.

Kada je novinarka rekla da neke informacije govore da žrtve već nekoliko dana leže mrtve u stanu, Milojković je podigao glavu i rekao da ih poznaje i da su mu to prijatelji.

Rekao je da je ženi koja je ubijena pozlilo, da je pomogao njenom suprugu da je odvede kod lekara i da su ih potom vratili kući, nakon čega je on otišao iz njihovog stana. Novinarka je navela da je delovao unezvereno, sa velikim podočnjacima, da su mu se ruke tresle, ali da je govorio mirno, uz vidljiv stres.

Ona ga je tada pitala da li je to što je rekao prijavio i policiji, na šta je odgovorio da nije. Neko vreme nakon toga Milojković je uhapšen.

Usledilo je poligrafsko ispitivanje, na kome je, kako se ispostavilo, Milojković ''pao''. Posle toga, on je priznao da je ubio Veljkovića i njegovu nevenčanu suprugu, ali je kazao da ne zna zašto je to uradio.

- Bio sam kod Ljube i njegove nevenčane supruge u stanu. Oni su se nešto prepirali, posle čega je Lidija legla na krevet i zaspala. U tom trenutku, kao da mi je roletna pala preko lica - ispričao je Milojković istražiteljima.

S leđa je prišao Veljkoviću, koji je sedeo za stolom i motao cigarete. Bez ikakvog upozorenja udario ga je nekoliko puta oštrom stranom čekića u glavu.

- Ljuba ni glas nije pustio, samo je, obliven krvlju, kao da je zaspao, ''naslonio'' glavu na sto. Posle toga sam prišao Lidiji, koja je spavala. Udario sam je nekoliko puta u glavu. Pokupio sam potom svoje stvari i čekić, kojim sam počinio dva ubistva. - ispričao je Milojković.

Ubica je zaključao vrata za sobom i izašao iz zgrade. Na putu do stana, u borskoj ulici Stanoja Miljkovića, bacio je, ispričao je istražiteljima, čekić kojim je počinio zločin u jedan kontejner.