Predsednika Vučića u Vasilju dočekao je veliki broj meštana, kojima je poručio da će država odmah krenuti u rešavanje problema koje je uočio tokom obilaska sela.

Kako je rekao, već za nekoliko dana na teren će izaći građevinske mašine kako bi počela rekonstrukcija lokalnih ulica, dok će naredni period biti iskorišćen i za sanaciju loših deonica puteva, posebno u okolini Čitluka.

Vučić je najavio da država planira i izgradnju brze saobraćajnice koja bi povezala Zaječar, Knjaževac, Svrljig i petlju Malča.

Daću sve od sebe da radovi krenu 2028. godine. Time ćemo rešiti mnogo problema za ovaj kraj - rekao je predsednik.

Mobilne ambulante već spasavaju živote

Poseban deo posete bio je posvećen radu mobilnih ambulanti, za koje je Vučić rekao da već daju konkretne rezultate.

Prema njegovim rečima, tokom obilaska šest sela lekari su kod više ljudi otkrili ozbiljna oboljenja, a osam osoba će, kako je rekao, zahvaljujući pravovremenim pregledima biti spaseno.

Predsednik je pozvao građane, posebno starije, da redovno dolaze na preventivne preglede.

Ne plašite se pregleda. Time spašavate sebe. Naš posao je da mobilna ambulanta makar jednom u dva meseca dođe u svako selo kako ljudima ne bi bilo teško da dođu do lekara - poručio je Vučić.

Iz Vasilja saopštio veliku ekonomsku vest

Predsednik je upravo iz ovog malog sela objavio najnovije podatke o privrednom rastu Srbije.

Kako je rekao, Srbija je u drugom kvartalu ostvarila rast od 3,6 odsto, dok je u prvih šest meseci godine ukupna stopa rasta 3,4 odsto, čime je trenutno prva u Evropi.

Jedino Irska eventualno može da nas pretekne. Nismo očekivali ovakav rezultat i zato možemo snažnije da povećavamo plate i penzije - rekao je Vučić.

Dodao je da će značajno povećanje plata dobiti zaposleni u javnom sektoru, dok će država nastaviti da pomaže i privredi.

Danas počinje pojeftinjenje lekova

Govoreći o novom paketu pomoći građanima, predsednik je podsetio da od danas počinje primena prve faze snižavanja cena lekova koji se izdaju na recept.

Druga grupa lekova biće jeftinija od 15. avgusta, dok će od 1. do 15. septembra biti isplaćena pomoć penzionerima, borcima i drugim kategorijama stanovništva.

Srećan sam zbog nižih cena lekova. Želimo da ljudi žive duže i da izdvajaju manje novca za terapiju. Upravo zahvaljujući rekordnom privrednom rastu možemo da donosimo ovakve mere - rekao je predsednik.

Slede razgovori sa Putinom i Peterom Mađarom o NIS-u

Vučić je najavio da se narednih dana očekuje završnica pregovora između MOL-a i Gaspromnjefta oko rešavanja pitanja vlasničke strukture Naftne industrije Srbije.

Kako je rekao, tim povodom očekuje razgovore i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i sa mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

Nadam se da ćemo to uskoro završiti - rekao je predsednik.

Ratovi prave ogromne probleme Srbiji

Predsednik je upozorio da ratovi u Iranu i Ukrajini imaju ozbiljne posledice i po Srbiju.

Objasnio je da se problemi više ne ogledaju samo u ceni nafte, već i u njenoj dostupnosti na tržištu.

Ljudi vide da je cena barela pala, ali goriva nema. Dizela nema. U Konstanci ne možete da kupite gorivo ni za 15 dana. Građane ne zanima koliko to državu košta. Oni samo žele da dođu na pumpu i natoče gorivo - rekao je Vučić.

Dodao je da upravo zbog toga svakodnevno prati stanje javnih finansija.

Imam bukvalno noćne more zbog rata u Iranu i Ukrajini. Ljudi misle da nas to ne dotiče, ali nas pogađa i te kako. Kada rešimo pitanje NIS-a, otvoriće nam se prostor za novi investicioni rejting, a to znači još veće plate i penzije uz saglasnost MMF-a.

Građani izneli probleme, više od 12.000 prijava na portal

Tokom razgovora sa meštanima Vučić je saslušao njihove predloge i probleme, a osvrnuo se i na portal "Ko si, bre, ti", preko kojeg građani prijavljuju probleme.

Kako je rekao, do sada je stiglo više od 12.000 prijava, dok je odgovoreno na oko 4.300.

Ovoga puta ćete sigurno dobiti odgovor. To je moja obaveza - poručio je predsednik.

Dodao je da želi da država više ulaže u manje razvijene krajeve Srbije.

Hoću da uzmem deo onoga što se ulaže u Beograd i Novi Sad, koje beskrajno volim, i da dam drugim delovima Srbije. Ljudi ovde to zaslužuju.

"Država ne može sve da plati"

Vučić je rekao da država mora da pomaže najsiromašnijim sredinama, ali da budžet nije neograničen.

Kao primer naveo je ideju o mobilnim apotekama, ističući da takvi projekti zahtevaju velika izdvajanja.

Ne može država sve da subvencioniše. Ovde mora jer je narod siromašniji. Ali svi samo kažu: "Daj država, daj država". Mi pratimo prihode svakog 15. i poslednjeg dana u mesecu. A kada izgubite 20 odsto prihoda od akciza na naftu, nestane ogroman novac.

Na kraju je ponovio da se nada produženju primirja u svetu.

Ubi nas bukvalno. Dizel ne možete da kupite na tržištu. Nema ga nigde.

Nakon obilaska sela Vasilj kod Knjaževca, predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Svrljig, gde je prisustvovao tradicionalnoj manifestaciji "Belmužijada". Veliki broj građana okupio se da pozdravi predsednika, koji je zajedno sa ministarkom privrede Adrijanom Mesarović, predsednikom opštine Svrljig Miroslavom Markovićem i narodnim poslanikom Milijom Miletićem obišao štandove i razgovarao sa izlagačima i meštanima.

Vučić je poručio da jugoistok Srbije zaslužuje još veća ulaganja i da država želi da nastavi razvoj ovog kraja.

Od danas idemo sa nižom cenom lekova, da obezbedimo ljudima duži život i što manje novca da utroše. Ja sam zbog toga srećan. Prvi smo u Evropi po stopi rasta, što nam omogućava dalji rast plata i penzija - rekao je predsednik.

"Više ne sme da se ulaže samo u Beograd"

Predsednik je istakao da želi ravnomerniji razvoj cele Srbije i da će se u narednom periodu još više ulagati u manje razvijene krajeve.

Ovo je predivan kraj, čudesno lep kraj i divni ljudi. Moramo mnogo više da ulažemo. Nekada se ulagalo gotovo isključivo u Beograd i Novi Sad, a sada je vreme da se taj novac i razvoj prenesu u druge delove Srbije. Ljudi ovde zaslužuju iste uslove za život kao i svi drugi građani - rekao je Vučić.

Dodao je da je upravo razvoj lokalne infrastrukture jedan od glavnih preduslova da mladi ostanu u svojim mestima.

Odmah kreće izgradnja novih puteva

Govoreći o konkretnim projektima, Vučić je najavio da će država odmah odobriti izgradnju novih saobraćajnica u opštini Svrljig.

Video sam da, osim sportske hale, ima još mnogo puteva koje moramo da uradimo. Odobrićemo 20 kilometara puteva da odmah krenu radovi, pre jeseni i zime. Ne želimo da ljudi čekaju godinama na ono što može da se uradi odmah - poručio je predsednik.

Novi investitor i do 150 radnih mesta

Jedna od najvažnijih poruka iz Svrljiga odnosila se na nova radna mesta.

Vučić je rekao da će država nastaviti razgovore sa potencijalnim investitorima kako bi u ovaj kraj dovela fabriku koja bi zaposlila veliki broj ljudi, pre svega žena.

Za mene je najvažnije da pronađemo jednog ozbiljnog investitora za Svrljig koji će zaposliti između 100 i 150 žena. To znači sigurnu platu, sigurniju budućnost i razlog da ljudi ostanu na svojim ognjištima, umesto da odlaze iz ovog kraja - istakao je predsednik.

U planu i brza magistrala, vodovod i kanalizacija

Vučić je najavio i nastavak velikih infrastrukturnih ulaganja u narednim godinama.

Kako je rekao, država planira izgradnju brze magistrale koja bi povezala Malču, Svrljig i Zaječar, a početak realizacije očekuje se tokom 2028. ili 2029. godine.

Pored toga, u planu su i novi projekti za unapređenje komunalne infrastrukture.

Moramo da radimo i vodovod i kanalizaciju. To su stvari koje menjaju kvalitet života ljudi i bez kojih nema ozbiljnog razvoja nijedne opštine - poručio je predsednik.

Obraćanje u Svrljigu završio je porukom da će država nastaviti da ulaže u jugoistok Srbije kako bi građani imali bolje uslove za život, više radnih mesta i kvalitetniju infrastrukturu.