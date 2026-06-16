Planinarka stara 59 godina poginula je nakon što je pala sa litice visoke oko 30 metara na strmoj stazi u Brazilu dok je nanosila sredstvo protiv insekata.

Ova tragična nesreća dogodila se samo dan nakon što je Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21) poginula je nakon pada sa visine od oko 40 metara sa napuštenog Mosta kostura u Limeiri, u saveznoj državi Sao Paulo, u nesreći koja je zabeležena šokantnim snimkom koji se brzo proširio internetom.

Rozmeri Suzart Garsija planinarila je sa većom grupom ljudi u oblasti Grutas do Spar u gradu Marika u nedelju, kada se udaljila na kratku stazu u blizini vidikovca, preneo je New York Post.

Prema pisanju brazilskog medija Globo, izgubila je ravnotežu dok je podizala nogu kako bi nanela sredstvo protiv insekata.

Đovani Maksimino, koji je prisustvovao nesreći, rekao je da je vodič pokušao da uhvati Garsiju za ruku u trenutku kada je počela da pada preko ivice litice, ali je pritom i sam zamalo završio u provaliji.

"Vodič je pokušao da je zadrži i zamalo je i sam pao", rekao je on, opisujući dramatičan trenutak kada se vodič "bacio prema njoj", ali je uspeo da se uhvati samo za "jedan koren u tom delu terena".

"Visina je približno 30 metara. Upravo je završavala sa nanošenjem sredstva protiv insekata. Sve se dogodilo veoma brzo".

Maksimino je rekao da je planinarka iz Rio de Žaneira u trenutku nesreće nosila zaštitnu opremu, uključujući rukavice, kacigu i drugu zaštitnu opremu. Vatrogasci su kasnije izvukli beživotno telo Garsije sa mesta tragedije, navodi isti izvor.

"Tek oko dva sata ujutru uspeo sam da pronađem njenu decu, koja žive u naselju Rekreio dos Bandeirantes, kako bih im saopštio vest", rekao je Maksimino.

"Do tada nismo imali nikakav kontakt ni sa jednim članom porodice".

Istraga o okolnostima ovog smrtonosnog pada je u toku.

Incident se dogodio samo dan nakon što je 21-godišnja bandži skakačica Marija Eduardo Rodriges de Freitas poginula pošto je u subotu pala 40 metara sa mosta u Limeiri, u Sao Paulu, bez bandži užeta.

Zastrašujući video objavljen na društvenim mrežama prikazuje ovu studentkinju kako je nose prema ivici napuštenog "Skeletnog mosta" i kako ga bacaju zaposleni bandži kompanije, koji nisu uspeli da pričvrste uže za njen pojas.

Kasnije je otkriveno da je ona bila živa neposredno posle pada, kao i da su instruktori uzeli njenu go pro kameru, kako bi sakrili dokaze.