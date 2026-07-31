Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su turskog državljanina K. E. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo nad dvadesetosmogodišnjom ruskom državljankom, saopšteno je iz MUP.

- On se sumnjiči da je 26. jula ove godine u jutarnjim satima u iznajmljenom stanu u Borči, usmrtio dvadesetosmogodišnjakinju, a potom njeno telo spakovao u kofer i preneo ga do vodenog kanala Vizelj, gde ga je sakrio - piše u policijskom saopštenju.

Policija je uhapsila K. E. na aerodromu "Nikola Tesla“ prilikom pokušaja izlaska iz Srbije.

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - navodi se u saopštenju MUP.

Kako se saznaje, ubijena je Ljudmila Turkova Konstantinovna čiji je nestanak prijavljen 25. jula u Beogradu.

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