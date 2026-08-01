

Strava i užas! Građevinski radnik sa Kosova i Metohije A. K. uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da siluje državljanku Srbije u jednom apartmanu u Herceg Novom u Crnoj Gori! Napadnuta žena je bila zaposlena kao higijeničar u tom apartmanu, kada je umalo postala žrtva monstruma!

Kako saznajemo, stravičan napad dogodio se 30. jula u Herceg Novom, kada je kontaktirana policija, koja je primila poziv o pokušaju silovanja žene. Žrtva je srpska državljanka, a osumnjičeni je muškarac A. K. iz južne srpske pokrajine.

Osumnjičeni je izvodio građevinske radove u apartmanu u kojem je žena bila angažovana na održavanju higijene. Sumnja se da joj je u jednom trenutku prišao i, koristeći silu, pokušao da sa njom ostvari seksualni odnos.

- Žena je slučaj prijavila policiji, nakon čega su hercegnovski inspektori odmah pokrenuli potragu. Osumnjičeni je lociran u kratkom roku, a nakon prikupljenih obaveštenja i konsultacija sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen je slobode - potvrđeno je za RINA u UP Crne Gore.

A. K. će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koje će voditi dalji postupak.

Brza reakcija oštećene i policije bila je ključna da osumnjičeni bude pronađen i uhapšen neposredno nakon prijave, dok će sve okolnosti događaja biti utvrđene tokom istrage.

Podsetimo, sredinom jula još jedna naša državljanka preživela je nažalost pakao u Severnoj Makedoniji, kada su je srela dvojica muškaraca i silovala.

Policija u Skoplju podnela je krivične prijave protiv dvojice muškaraca iz tog makedonskog grada koji se sumnjiče da su silovali 32- godišnju ženu iz Srbije koja živi u Skoplju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Oni se sumnjiče da su 17. jula ove godine oko 21.45 sati silovali ženu iz Srbije, na putu Gorno Lisice - Dolno Lisice, upotrebom fizičke sile i pretnji.

Prijava po ubrzanom postupku podneta je Osnovnom javnom tužilaštvu Skoplje protiv A. M. (41) i J. R. (34), koji se terete za krivično delo seksualni napad i silovanje i izrečena im je mera privremenog oduzimanja putnih isprava.

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