Banalna svađa oca i sina zbog vinove loze eskalirala je u krvavi sukob u kojem je Siniša D. (30) sa više uboda nožem usmrtio svog oca Milana D. (57).

Kuća broj 30 u Ulici JNA u Rumi bila je mesto stravičnog obračuna. Siniša D. je, posle svađe sa ocem, nožem naneo smrtonosne povrede Milanu D., radniku konfekcije „Kluz“ u Rumi. Milan D. je preminuo na putu do Hitne pomoći.

Prema tadašnjim navodima, svađa je počela zbog vinove loze. Siniša D. je ocu prigovorio da je loše orezao lozu čardakliju, posle čega je uzeo voćarske makaze i u besu je isekao. Otac je, zaprepašćen takvom reakcijom, počeo da lomi njegove sportske rekvizite.

Siniša D. je potom ušao u kuću, uzeo kuhinjski nož, istrčao u dvorište i nasrnuo na oca. Prvi ubod, u vrat, bio je koban, jer je Milanu D. presečena vratna aorta. Posle toga mu je zadao još nekoliko uboda.

Obliven krvlju, Milan D. je izašao na ulicu i stigao do dvorišta komšije Ž. Ć., gde je pao. Komšija ga je ubacio u automobil i odvezao u Hitnu pomoć, ali je nesrećni čovek usput iskrvario. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Majka osumnjičenog, Vesna D., pokušala je da spreči sina da napadne oca, ali u tome nije uspela.

Komšije i prijatelji tada nisu mogli da shvate da je Siniša D., koji je ranije važio za mirnog i povučenog mladića, ubio oca. Jedna komšinica je ispričala da se on, po povratku iz Beograda, promenio, postao ćutljiv, mrzovoljan i sklon svađama.

Kako je tada pisao „Alo!“, Siniša D. je i ranije nasrnuo na oca, zbog čega je bio priveden i upućen na neuropsihijatriju u Rumi. Navodno je bilo utvrđeno da boluje od paranoidne šizofrenije, pa je upućen na konzilijum lekara sudske medicine u Novi Sad kako bi se pribavio nalaz za eventualno obavezno lečenje. Međutim, nalaz nije stigao pre nego što se dogodio zločin.

Tragedija se dogodila 2008. godine

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