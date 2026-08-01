Muškarcu A. S. (51) određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon što je, kako se sumnja hicima iz pištolja upucao Dragana Ć. (53), direktora prihvatilišta za životinje u Batajnici, a zatim sekirom nasrnuo na radnika Radenka R. (64)! Iz azila gde se dogodio napad oglasili su se za javnost citirajući Bibliju!

Osumnjičeni se belim kombijem dovezao do samog ulaza u prihvatilište, koje inače postoji od 2005. godine i u kom trenutno boravi 145 pasa i 35 mačaka. Kako navode meštani i očevici, napadač je ušetao u objekat gde je odmah započeo žučnu raspravu sa rukovodstvom, sa kojim je odranije navodno imao neraščišćene račune i nesuglasice. U jednom trenutku A. S. je potegao pištolj i ispalio hitac direktno u desnu potkolenicu Dragana Ć., a potom je na radnika Radenka nasrnuo sekirom. Oba radnika su preživela zahvaljujući prisebnosti i drugim kolegama.

Iz pomenutog batajničkog azila oglasili su se na svojoj Fejsbuk stranici, na kojoj su postavili fotografiju uz crkvenu pesmu, na kojoj je citat iz Biblije: „Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine“.

A zatim su napisali:

- To je sve što za sada imamo da izjavimo povodom jučerašnjeg događaja u našem azilu koji se zahvaljujući velikoj prisebnosti, hrabrosti i iskustvu dvoje ljudi nije završio tragično ni po ljude ni po životinje. Razumnim, dobronamernim ljudima i ovo će biti dovoljno. Nerazumnim, ostrašćenim, pristrasnim i nedobronamernim ni svi izveštaji policije, nadležnih službi itd. neće biti dovoljni jer će i dalje verovati u ono u šta oni hoće da veruju. Toliko od nas za sada - poručili su iz azila.

Podsetimo, vlasnik, iako je zadobio tešku telesnu povredu, nije ustuknuo pred naoružanim napadačem, objašnjava sagovornik upoznat sa slučajem:

- A. S. je parkirao kombi ispred samih vrata i odmah je izbila žučna svađa. Čuli su se povišeni tonovi, a onda i pucanj. Međutim, iako teško povređen i obilno krvareći, Dragan je pokazao neverovatnu hrabrost. Skočio je na njega, savladao ga i otimanjem oružja onemogućio da nastavi paljbu. Kada je ostao bez vatrenog oružja, rastrojeni A. S. nije odustao od namere da napravi krvoproliće. Uočivši sekiru koja se nalazila u blizini, dohvatio je sečivo i u besu pojurio ka radniku azila Radenku R. (64) - navodi izvor.

Srećom, Radenko je prošao bez povreda.

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