Nesrećna devojčica je iz sela Donja Livadica, a do tragedije je došlo juče u popodnevnim satima.

Za naš portal oglasila se tetka nastradale Kristine, Milica Andrejić, koja nam je ispričala šta se dogodilo tragičnog dana.

-Čula sam da je otišla sa drugaricom do reke, nisam sigurna da li su otišle peške ili da se voze na biciklima, ili na onom skuteru. U jednom trenutku odlučile su da se okupaju u Moravi, ali ih je obe povukao snažan tok, pa je Kristinina drugarica nekako uspela da se izvuče na obalu, ali Kika nije. Drugarica je odmah pozvala svoju majku i pomoć, pošto nikog nije bilo u blizini da im pomogne. To mesto se nalazi na oko 10 minuta od sela, kod mosta. Nisam sigurna ko je prvi došao, ali znam da je ta devojčica zbrinuta u bolnici u Smederevskoj Palanki i još uvek je tamo, a Kristinino telo su kasnije izvukli ronioci Žandarmerije - priča za Alo! očajna tetka Milica.

Ona kaže da je Kristinina majka u velikom šoku i da ne može da poveruje da njene mezimice više nema. Dodaje i da nesrećna žena ima još dvoje dece, kao i da joj je pre pet, šest godina preminuo suprug, Kristinin otac, a da se sada stara o Kristininoj nepokretnoj baki.

-Sahrana je sutra u 13 sati na seoskom groblju. Svi smo slomljeni - kaže neutešna Milica.