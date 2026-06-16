U ranim jutranjim satima 15. juna nestao je Kragujevčanin Nemanja Luković (38), a porodica apeluje na građane da pomognu u potrazi. Nemanja se automobilom renault megane udaljio od kuće i od tada mu se gubi svaki trag.

- Mi smo juče ujutru, oko šest-sedam sati, primetili da mu je telefon ugašen. On je oko šest sati izašao iz kuće. Od tada mu je i službeni telefon ugašen. Privatni takođe. Ja sam oko pola sedam krenuo da ga tražim. Na posao se nije javio, nismo mogli da ga pronađemo. Obišli smo bukvalno ceo kraj, sva obližnja mesta, brda, stene i delove gde smo pretpostavljali da bi mogao da bude. Aktivirana je i policija. Zvanično mora da prođe 24 časa, ali je potraga već pokrenuta. Ljudi su bili na više mesta, tražili su ga i slali mi fotografije sa terena da vidim da li mi je nešto poznato. Za sada nema nikakvih tragova — ni automobila, ni bilo kakvog dokaza., kaže za RINU Nemanjin brat, Nikola Luković.

On dodaje da je Nemanja u trenutku nestanka na sebi imao najverovatnije crnu trenerku, sa sobom je poneo i deo radne uniforme, tačnije majicu jer radi u brzoj pošti. Posle toga se nije pojavio i telefon mu je ugašen.

Porodica i prijatelji pozivaju sve koji su ga videli ili imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju da odmah obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 192 ili da se javi na broj telefona 060/0353-112