Završnica muzičkog takmičenja, "Zvezde Granda", donosi brojne novine i neizvesnost kakva se dugo ne pamti. Finalisti će ove godine imati dodatni motiv za borbu, jer će takmičenje, nakon nekoliko godina, ponovo dobiti dva pobednika.

Jednog pobednika će, po tradicionalnom sistemu, izabrati publika putem SMS glasova, dok će o drugom odlučivati stručni žiri. O pobedniku žirija glasaće standardna postavka od sedam članova, kojima će se pridružiti Sanja Vučić i produkcija. Ovo glasanje će biti tajno, a doneto je i jedno strogo pravilo – mentorima neće biti dozvoljeno da glasaju za svoje kandidate.

Titula koju dodeljuje žiri nosiće posebnu težinu i čast. Pobednik po izboru stručnjaka osvojiće specijalnu statuu koja nosi ime „Saša Popović“, nazvanu u čast čoveka koji je stvorio ovo takmičenje i ispisao njegovu istoriju.

Kandidati presrećni zbog odluke

Kandidati su ovu vest dočekali sa ogromnim oduševljenjem, ističući da im to što sada postoje dve prilike za pobedu daje dodatnu snagu.

Ipak, svi se slažu u jednom – najvažnije je da priznanja odu u ruke takmičara koji su tokom cele sezone pokazali najviše talenta, rada i posvećenosti.

Ko će upisati svoje ime u istoriju takmičenja i poneti ove laskave titule, saznaćemo u velikom finalu "Zvezda Granda" koje je na programu u subotu, 20. juna od 21 čas na Prvoj televiziji.

Alo/Grandonline

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