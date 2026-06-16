Učenici koji ove godine upisuju srednju školu, a opredele se za neko od deficitarnih zanimanja, moći će tokom školovanja da računaju na dodatnu finansijsku podršku od 5.000 dinara mesečno. Na listi nedostajućih zanimanja našlo se ukupno 36 deficitarnih zanimanja, među njima su kuvar, stolar, mesar, obućar, pekar, trgovac, tapetar, električar...
Iz Kancelarije su naveli da se ova deficitarna zanimanja utvrđuju na osnovu podataka o potrebama poslodavaca, kretanjima na tržištu rada i interesovanju učenika za upis u prethodnim godinama.
Ovo su deficitarna zanimanja za školsku 2026/27. godinu
- Autoelektričar
- Bravar-zavarivač
- Vozač motornih vozila
- Galanterista kože
- Građevinski tehničar
- Dekorater zidnih površina
- Električar
- Izrađivač hemijskih proizvoda
- Industrijski mehaničar
- Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja
- Kuvar
- Konobar
- Mesar
- Mehaničar motornih vozila
- Mehaničar tekstilnih mašina
- Modni krojač
- Monter telekomunikacionih mreža
- Obućar
- Operator za izradu nameštaja
- Operator mašinske obrade rezanjem
- Operator osnovnih građevinskih radova
- Operator u prehrambenoj industriji
- Pekar
- Polagač obloga
- Poslastičar
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom
- Stolar
- Tapetar-dekorater
- Trgovac
- Tehničar vitikulture i enologije
- Tehničar za izradu i održavanje alata
- Tehničar za metalurške tehnologije
- Tehničar za informacione tehnologije
- Tehničar za upravljanje otpadom
- Tehničar mehatronike
- Tehničar modelar odeće
Vlada Srbije je usvojila krajem 2023. godine Uredbu o podršci dualnom obrazovanju - podršci učenju kroz rad. To znači da će svi đaci koji ove godine upišu smerove koji su se našli na listi deficitarnih zanimanja primati mesečno po 5.000 dinara.
Dualno obrazovanje predstavlja sinergiju teorijske nastave u školskim klupama i praktične obuke direktno kod poslodavca. Đaci deo nedelje provode u školi, dok preostalo vreme rade u realnom radnom okruženju unutar kompanija, gde rade uz podršku licenciranih mentora.
Ova finansijska podrška se isplaćuje tokom 9 meseci u godini (traje celo školovanje), a novac stiže na namenski račun u Poštanskoj štedionici.
Objavljivanje liste deficitarnih zanimanja dolazi u trenutku kada osmaci završavaju malu maturu i pripremaju liste želja za upis u srednje škole.
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