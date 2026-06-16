Učenici koji ove godine upisuju srednju školu, a opredele se za neko od deficitarnih zanimanja, moći će tokom školovanja da računaju na dodatnu finansijsku podršku od 5.000 dinara mesečno. Na listi nedostajućih zanimanja našlo se ukupno 36 deficitarnih zanimanja, među njima su kuvar, stolar, mesar, obućar, pekar, trgovac, tapetar, električar...

Iz Kancelarije su naveli da se ova deficitarna zanimanja utvrđuju na osnovu podataka o potrebama poslodavaca, kretanjima na tržištu rada i interesovanju učenika za upis u prethodnim godinama.

Ovo su deficitarna zanimanja za školsku 2026/27. godinu

Autoelektričar

Bravar-zavarivač

Vozač motornih vozila

Galanterista kože

Građevinski tehničar

Dekorater zidnih površina

Električar

Izrađivač hemijskih proizvoda

Industrijski mehaničar

Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja

Kuvar

Konobar

Mesar

Mehaničar motornih vozila

Mehaničar tekstilnih mašina

Modni krojač

Monter telekomunikacionih mreža

Obućar

Operator za izradu nameštaja

Operator mašinske obrade rezanjem

Operator osnovnih građevinskih radova

Operator u prehrambenoj industriji

Pekar

Polagač obloga

Poslastičar

Rukovalac građevinskom mehanizacijom

Stolar

Tapetar-dekorater

Trgovac

Tehničar vitikulture i enologije

Tehničar za izradu i održavanje alata

Tehničar za metalurške tehnologije

Tehničar za informacione tehnologije

Tehničar za upravljanje otpadom

Tehničar mehatronike

Tehničar modelar odeće

Vlada Srbije je usvojila krajem 2023. godine Uredbu o podršci dualnom obrazovanju - podršci učenju kroz rad. To znači da će svi đaci koji ove godine upišu smerove koji su se našli na listi deficitarnih zanimanja primati mesečno po 5.000 dinara.

Dualno obrazovanje predstavlja sinergiju teorijske nastave u školskim klupama i praktične obuke direktno kod poslodavca. Đaci deo nedelje provode u školi, dok preostalo vreme rade u realnom radnom okruženju unutar kompanija, gde rade uz podršku licenciranih mentora.

Ova finansijska podrška se isplaćuje tokom 9 meseci u godini (traje celo školovanje), a novac stiže na namenski račun u Poštanskoj štedionici.

Objavljivanje liste deficitarnih zanimanja dolazi u trenutku kada osmaci završavaju malu maturu i pripremaju liste želja za upis u srednje škole.

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