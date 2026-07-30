Snažna eksplozija potresla je danas poslepodne trospratnu stambenu zgradu u južnom delu Mesine na Siciliji, koja se potom delimično urušila.

Prema dosadašnjim informacijama, najmanje pet osoba je povređeno, od kojih je jedna u teškom stanju, dok se šest ljudi vodi kao nestalo ispod ruševina.

Spasioci tragaju za nestalima

Na mestu nesreće nalaze se vatrogasci, policija, hitna pomoć i druge spasilačke službe koje pokušavaju da pronađu zatrpane osobe.

Gradonačelnik Mesine Federiko Bazile izjavio je da je, prema prvim informacijama, eksploziju izazvao gasni cilindar.

- Vatrogasci, organi reda, opštinska policija i hitne službe nalaze se na licu mesta i rade na spasavanju ljudi i obezbeđivanju područja - rekao je Bazile.

U prizemlju zgrade navodno su izvođeni radovi na održavanju, dok su se u objektu nalazili stanovi, supermarket i još jedan poslovni prostor.

"Čula sam ogroman prasak, a onda se sve srušilo"

Svedoci kažu da se najpre čuo snažan prasak, nakon čega se pojavio gust beli dim, a zatim je deo zgrade nestao pred njihovim očima.

- Kupila sam ono što mi je trebalo i krenula da izlazim kada sam čula ogroman prasak. U sledećem trenutku sve se srušilo. Svuda oko mene bio je haos. Još sam u šoku - ispričala je četrdesetogodišnja žena koja je samo nekoliko trenutaka ranije bila u prodavnici u prizemlju.

Potresne scene ispred ruševina

Kako prenose italijanski mediji, veliki broj ljudi okupio se oko urušene zgrade čekajući informacije o svojim najbližima.

Rođaci nestalih plakali su i dozivali članove porodice dok su spasioci pretraživali ruševine.

Pored mogućnosti da je eksploziju izazvao gasni cilindar, istražitelji proveravaju i da li je do urušavanja došlo zbog eventualnog konstrukcionog kvara.

Na lice mesta stigao je i glavni tužilac Antonio D'Amato, koji je najavio pokretanje zvanične istrage.

Izvor: Skaj njuz.