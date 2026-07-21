Dobrovoljno vatrogasno društvo Rugvica i nadležne službe juče su objavili kako tragaju za tri muške osobe koje su u nedelju poslepodne ušle u reku Savu na području Rugvice.

Reč je o tri strana državljana koja su, kako navodi RTL Danas, oko 16 sati ušla u reku Savu na području Okunšćaka u općini Rugvica nakon što su napravili roštilj.

Prema nezvaničnim informacijama HRT-a, reč je o egipatskim državljanima.

Okolnosti njihovog nestanka još se utvrđuju, a pretpostavlja se da su ušli u reku kako bi se okupali, rekao je Dario Kezerić, komandir Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

Upozorio je da je reka Sava izrazito opasna i nepredvidiva zbog snažnih rečnih struja i mogućih virova, što povećava rizik od utapanja.

"Juče smo od policije dobili neslužbenu informaciju da su i oni imali problema prilikom pretraživanja na tom delu Save jer su struje vrlo jake. Danas s policijom izlazimo na teren, oni će pretraživati dno reke, a mi ćemo im pružati dodatnu bezbednost kako se ni njima ne bi nešto dogodilo", izjavio je Kezerić prenosi HRT.

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