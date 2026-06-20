

Pripadnici Gorske službe spašavanja - Stanica Zenica pronašli su nestalog Milorada Kojića (85 godina), na kojem, nažalost, prilikom pronalaska nisu uočeni znakovi života- objavili su na svojim službenim stranicama iz GSS-a Zenica.

Pripadnici ove stanice, postupajući po pozivu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, učestvovali su u potražnoj akciji na području Gornje Zenice - lokalitet Kljun te u pretrazi terena koristili bespilotnu letjelicu (dron) i K-9 tim, sa potražnim psom Atosom.

- U skladu sa važećim procedurama, nakon izlaska pripadnika MUP-a ZDK i mrtvozornika na lice mesta, pripadnici GSS Stanice Zenica pristupili su tehnički zahtevnoj operaciji izvlačenja tela sa nepristupačnog i teškog terena.

Akcija je realizovana uz maksimalnu profesionalnost, uz poštovanje svih sigurnosnih i zakonskih procedura - istakli su iz GSS-a Zenica, koji su se zahvalili pripadnicima MUP-a ZDK na koordinaciji i saradnji te izrazili “iskreno saučešće porodici i prijateljima preminule osobe”.

Alo/Avaz.ba

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