U Specijalnom sudu u Beogradu za 7. septembar zakazano je iznošenje završnih reči u postupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga i drugih optuženih za pranje novca za koji tužilaštvo tvrdi da potiče iz kriminalnih aktivnosti.

Sudija je na jučerašnjem ročištu najavio da će pre završnih reči biti saslušana još dva svedoka, nakon čega će tužilac izneti završni predlog.

Pored Belivuka i Miljkovića, optužnicom su obuhvaćeni i Bojana Belivuk, Tanja Miljković, Filip Ivanovski, Marija Milutinov i Snežana Đorđević. Na teret im se stavljaju krivična dela pranja novca za koja se sumnja da su izvršena u periodu od 2015. do 2020. godine.

Većina optuženih tereti se za produženo krivično delo pranja novca u saizvršilaštvu, dok se Snežani Đorđević na teret stavlja krivično delo pranja novca u saizvršilaštvu.

Prema navodima optužnice, novac za koji se sumnja da je stečen izvršenjem krivičnih dela ulagao se u nekretnine, vozila i drugu imovinu kako bi se prikrilo njegovo poreklo.

Veljko Belivuk i Marko Miljković istovremeno su optuženi i u drugom postupku u kojem se terete da su predvodili organizovanu kriminalnu grupu čiji se pripadnici odgovaraju za sedam teških ubistava, trgovinu narkoticima, otmice, silovanje, kao i nezakonito držanje i nošenje oružja. Filip Ivanovski se u tom predmetu takođe dovodi u vezu sa grupom kao njen navodni pripadnik.

Pored toga, protiv Belivuka se vodi i postupak zbog sumnje da je učestvovao u ubistvima četvorice pripadnika suprotstavljenog kriminalnog klana u Grčkoj.

Nastavak suđenja za pranje novca zakazan je za septembar, kada se očekuje ulazak postupka u završnu fazu.