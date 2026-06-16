Posle gotovo dve decenije, italijanski istražitelji veruju da su rasvetlili jedan od najzagonetnijih slučajeva razbojništva u zemlji. Reč je o brutalnom upadu u vilu bogate porodice Tedoldi u mestu Leini 2009. godine, a ključni preokret u istrazi usledio je nakon otkrivanja tela državljanina Bosne i Hercegovine M. B., za čije se ubistvo sumnjiči M. U. (64), državljanin Srbije.

Prema navodima italijanskih medija, istražitelji su nakon 17 godina identifikovali trojicu muškaraca koji se dovode u vezu sa razbojništvom i pokušajem ubistva članova porodice Tedoldi.

Među njima su M. B., koji je ubijen 2017. godine i čije je telo pronađeno prošle godine zakopano u mestu Viljareto, zatim njegov navodni ubica M. U., kao i treći osumnjičeni do čijeg identiteta su karabinjeri došli tek poslednjih nedelja tokom proširene istrage.

Kako prenosi italijanski list „La Republika“, zamenik tužioca Đuzepe Dramis trebalo bi da u narednim mesecima okonča istragu, dok se preliminarno ročište očekuje na jesen.

Brutalan upad u vilu

Razbojništvo se dogodilo 16. aprila 2009. godine, kada su trojica napadača upala u vilu porodice Tedoldi. Najpre su nadražujućim sprejom napali sina porodice Davidea Tedoldija, danas 45-godišnjaka, a zatim ga udarili pištoljem u glavu i vezali.

Posledice napada oseća i danas.

Njegova majka bila je primorana da napadačima preda ček na 18.000 evra, dok su oca porodice pokušali da uguše jastukom. Upravo zbog toga tužilaštvo osumnjičenima na teret stavlja i krivično delo pokušaja ubistva.

Prema navodima istrage, otac porodice je u najkritičnijem trenutku ostao nepomičan i pretvarao se da je mrtav, što mu je verovatno spaslo život.

Telo pronađeno posle osam godina

Iako je istraga pokrenuta odmah nakon razbojništva, godinama nije bilo dovoljno dokaza za identifikaciju počinilaca. Preokret je usledio tek tokom istrage nestanka M. B., kojem se od 2017. godine gubio svaki trag.

Njegovo telo pronađeno je prošle godine zakopano na jednom polju u Viljaretu. Istražitelji sumnjaju da ga je M. U. usmrtio velikom količinom sedativa, a zatim zakopao kako bi prikrio zločin. Motiv ubistva za sada nije poznat.

Analizom telefonskih listinga i drugih prikupljenih dokaza utvrđeno je da su M. B. i M. U. navodno zajedno učestvovali u pljački vile u Leiniu. Upravo ti tragovi doveli su istražitelje i do identifikacije trećeg osumnjičenog.

Pored M. U, koji se već nalazi pred sudom, istraga je proširena i na još jednu osobu kojoj se na teret stavljaju teška krivična dela razbojništva i pokušaja ubistva.

Suđenje odloženo za novembar

Postupak protiv M. U. odložen je za novembar kako bi tužilaštvo pribavilo medicinsko veštačenje o trajnim posledicama koje je tokom napada zadobio Davide Tedoldi.

Veštačenje, koje sprovodi doktorka Valentina De Bjazio, moglo bi da bude jedan od ključnih dokaza u postupku i da ima značajnu ulogu u dokazivanju optužbe za pokušaj ubistva.