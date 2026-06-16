U toku je emisija "Pretres nedelje" sa Milan Milošević, a jedna od glavnih tema večeri bila je situacija između Mina Vrbaški i Viktor Gagić.

Zbog sumnji da je Mina možda trudna, produkcija je organizovala odlazak u hotel kako bi uradila test na trudnoću pred kamerama, što je izazvalo veliku pažnju među učesnicima i gledaocima.

Atmosfera je bila napeta dok su svi iščekivali rezultate testa. Mina je delovala uznemireno i vidno nervozno, dok je Viktor sa nestrpljenjem čekao da sazna ishod. Nakon nekoliko minuta neizvesnosti, voditelj je saopštio rezultat koji je razrešio sve dileme.

-Mina Vrbaški nije trudna. Na testu se pojavila samo jedna crta - rekao je Milan Milošević, pokazujući rezultat testa.

"Jedna crta", potvrdila je Mina, gledajući u test i uveravajući se da je rezultat jasan.

Viktor, koji je sve vreme bio u iščekivanju, odmah je postavio pitanje:

"Je l' se pojavilo nešto?"

"Nije", kratko je odgovorio voditelj, potvrđujući da nema nikakvih naznaka trudnoće.

Nakon saopštenja rezultata, Mina je delovala vidno rasterećeno, dok je Viktor takođe pokazao olakšanje. Ova situacija bila je jedna od najpraćenijih tema tokom emisije, budući da su prethodnih dana među učesnicima kružile brojne spekulacije o mogućoj trudnoći.

Rezultat testa stavio je tačku na nagađanja koja su izazvala veliku pažnju javnosti i gledalaca rijalitija. Učesnici su potom nastavili razgovor o celokupnoj situaciji, analizirajući događaje koji su doveli do sumnji i komentarišući reakcije koje su usledile nakon objavljivanja rezultata.

Iako je neizvesnost trajala kratko, ovaj trenutak obeležio je emisiju i izazvao brojne reakcije među prisutnima. Jasno je da će se o ovoj temi još govoriti, ali je sada potvrđeno da je test pokazao negativan rezultat i da Mina Vrbaški nije trudna.

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