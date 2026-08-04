Više javno tužilaštvo u Somboru predložilo je izricanje vaspitne mere prema M. R., koji se sumnjiči za pomaganje u nanošenju teške telesne povrede sa smrtnom posledicom Goranu L. (46) iz Savinog Sela, čije je beživotno telo pronađeno 25. decembra prošle godine kod đačkog igrališta u Savinom Selu.

Kako „Dnevnik” saznaje, predložilo je da se postupak prema tada maloletniku, a sada punoletnom licu, spoji sa postupkom protiv L. N. (21) iz okoline Vrbasa i L. M. (19) iz Novog Sada, te da se sprovodi jedinstveni postupak po odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

– Navedeni predlog za izricanje vaspitne mere podnet je u okviru optužnice Višeg javnog tužilaštva u Somboru 15. juna 2026. godine. Optužnicom je okrivljenom L. N. na teret stavljeno izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121 stav 1 KZ, dok je istom optužnicom okrivljenom L. M. na teret stavljeno izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121 stav 3, u vezi sa stavom 2 KZ. Optužnica je potvrđena rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Somboru od 13. jula 2026. godine – pojašnjava za naš list portparol somborskog Višeg suda Manela Operta Podunavac.

Maloletni osumnjičeni je u međuvremenu postao punoletan

Kada je beživotno telo Gorana L. pronađeno 25. decembra pored zida igrališta, u Ulici Đure Jakšića, u blizini seoske škole, žitelji tog vojvođanskog mesta u vrbaskoj opštini su se veoma uznemirili.

– Videla sam nepomično telo kako leži u lokvi krvi i komšije koje pokušavaju da mu pomognu, ali je, nažalost, već bio mrtav. Hitna pomoć je brzo stigla, međutim, nije mu bilo spasa. Čula sam da su ga napadači prvo tukli, a potom izboli. Navodno su mu presekli arteriju i zato je brzo iskrvario – ispričala je dan nakon zločina za „Dnevnik” jedna meštanka.

Kako je tada saopštila policija, sumnja se da su L. M. i L. N. posle kraćeg verbalnog sukoba nožem usmrtili nesrećnog čoveka. Oni su u zakonskom roku saslušani kod tužioca Višeg javnog tužilaštva u Somboru, a kako „Dnevnik” nezvanično saznaje, tom prilikom nisu izneli svoju odbranu, nego su iskoristili zakonsko pravo i branili se ćutanjem.

Od hapšenja se nalaze iza rešetaka. Obojici je pritvor poslednji put produžen do 15. avgusta, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da postoji opravdana bojazan da bi okrivljeni, ukoliko se nađu na slobodi, u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivična dela za koja se osnovano sumnjivo terete, odnosno slično ili neko drugo krivično delo.