Bivši vlasnik teretane iz Velike Britanije osuđen je nakon što je proglašen krivim za silovanje dve žene koje je upoznao putem aplikacija za upoznavanje, a potom lažirao sopstvenu smrt i pobegao u Španiju.

Prema navodima iz istrage, 57-godišnji Džejms Klaher počinio je krivična dela 2019. i 2020. godine, nakon čega je, dok je protiv njega bio u toku sudski postupak, nestao iz Airdrija u Škotskoj. Ubrzo nakon toga prijavljen je kao nestala osoba, a njegovi lični predmeti pronađeni su u automobilu na parkingu u oblasti Argar, uz oproštajnu poruku u kojoj je tvrdio da će sebi oduzeti život.

Kasnije se ispostavilo da je pobegao u Španiju, gde je u mestu Nerha živeo pod lažnim identitetom, predstavljajući se kao “Džoni Vilson”. Tamo je radio kao baštovan u jednom rezidencijalnom kompleksu, a dodatno je držao časove joge na plaži.

Njegovo bekstvo okončano je nakon dojave jednog čitaoca, posle čega ga je škotska policija locirala i uhapsila. Prilikom povratka u Veliku Britaniju navodno je izjavio da je tokom bekstva preživljavao na šumskim plodovima i kišnici.

Tokom suđenja otkriveno je da je optuženi na aplikacijama za upoznavanje lažirao godine, identitet i porodične okolnosti. Porota ga je proglasila krivim po dve tačke optužnice za silovanje, a izricanje presude zakazano je za 1. oktobar.

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