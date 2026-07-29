Krema za sunčanje neizostavan je saveznik tokom leta, ali njeni tragovi na odeći mogu da budu pravi izazov. Bele majice često požute, na kupaćim kostimima ostaju tamne mrlje, a običan deterdžent neretko nije dovoljan da ih ukloni.

Ipak, prema rečima stručnjakinje za čišćenje Lynsey Crombie, postoji nekoliko jednostavnih metoda koje mogu pomoći da se tvrdokorne fleke uspešno uklone, a za njih vam nisu potrebna skupa sredstva.

Zašto su fleke od kreme za sunčanje toliko uporne?

Kako objašnjava stručnjakinja, zaštitne kreme sadrže veliku količinu masnih sastojaka koji lako prodiru u vlakna tkanine. Zbog toga ih je često teško ukloniti običnim pranjem.

Pored toga, ulja, emulgatori i UV filteri iz krema mogu da reaguju sa znojem, mineralima iz vode i bojama u tkanini, pa se vremenom pojavljuju žute ili braonkaste fleke koje postaju još uočljivije.

Neočekivani saveznik – ulje čajevca

Jedan od saveta koji je mnoge iznenadio jeste upotreba ulja čajevca.

Prema rečima Lynsey Crombie, ono prirodno razgrađuje masnoću, zbog čega može biti korisno u uklanjanju tragova kreme za sunčanje.

Međutim, upozorava da se ne koristi nerazblaženo.

„Pomešajte nekoliko kapi ulja čajevca sa vodom, nanesite rastvor na fleku i ostavite da deluje. Nemojte ga nanositi direktno na tkaninu niti koristiti u velikim količinama“, savetuje stručnjakinja.

Soda bikarbona i deterdžent za sudove

Kada je fleka već duboko prodrla u tkaninu, preporučuje kombinaciju dva sastojka koja većina ima u kuhinji.

Postupak je jednostavan:

Blago navlažite fleku.

Pospite sodu bikarbonu preko mrlje.

Dodajte nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova.

Nežno istrljajte starom četkicom za zube.

Ostavite da deluje nekoliko sati, pa odeću operite prema uputstvu sa etikete.

Ova kombinacija efikasno razgrađuje masnoću i olakšava uklanjanje tvrdokornih tragova.

Pomaže i belo alkoholno sirće

Još jedno jednostavno rešenje je belo alkoholno sirće.

Potrebno je da njime natopite fleku i ostavite da odstoji pre pranja. Sirće može pomoći da se rastvore ostaci kreme za sunčanje i olakša njihovo uklanjanje tokom pranja.

Najvažnije pravilo – reagujte na vreme

Bez obzira na to koju metodu primenite, stručnjaci ističu da je brzina najvažnija. Što pre tretirate fleku nakon nošenja odeće, veće su šanse da će ona potpuno nestati.

Ako se krema za sunčanje dugo zadrži u vlaknima i hemijski reaguje sa tkaninom, uklanjanje mrlja postaje znatno teže, a u nekim slučajevima i nemoguće.

Zato je najbolje da odeću sa tragovima kreme operete što pre i po potrebi primenite neki od ovih jednostavnih trikova pre redovnog pranja.