Dok jedni hvale gostoprimstvo i prirodne lepote, drugi komentarišu cene, gužve i pravila koja ih iznenade po dolasku.

Ovih dana posebnu pažnju privukla je objava jedne Poljakinje koja je letovala u Tučepima. Fotografija koju je podelila u Fejsbuk grupi sa više od 330.000 članova pokrenula je pravu lavinu komentara i raspravu o navici koja godinama izaziva nezadovoljstvo među turistima.

Plaža puna peškira već u sedam ujutru

Turistkinja je ostala zatečena kada je rano ujutru stigla na plažu i zatekla gotovo sva mesta „rezervisana“ peškirima i drugim ličnim stvarima, iako na njima nije bilo ljudi.

„Može li neko da mi objasni u čemu je stvar sa rezervacijama na plaži? Sedam je ujutru, a već su sva mesta zauzeta. U koliko sati treba da dođem da pronađem mesto, u tri ujutru?“, napisala je uz fotografiju.

Njena objava za kratko vreme prikupila je skoro 1.500 komentara. Dok su jedni tvrdili da je ovakva praksa postala uobičajena na pojedinim plažama tokom sezone, drugi su joj savetovali da jednostavno pomeri peškire koji satima stoje bez vlasnika i zauzme slobodno mesto.

Sve više gradova uvodi stroža pravila

Iako mnogi turisti smatraju da je ostavljanje peškira način da sačuvaju mesto na plaži, brojne hrvatske primorske opštine poslednjih godina odlučile su da stanu na put ovoj praksi.

Komunalni redari u pojedinim turističkim mestima već uklanjaju peškire, ležaljke i drugu opremu koja je ostavljena bez nadzora, kako bi svi posetioci imali jednake uslove za korišćenje javnih plaža.

Takve akcije nedavno su sprovedene u Pagu, a slične mere uvedene su i u opštini Sveti Filip i Jakov, kao i u Novom Vinodolskom.

Pravilo koje deli turiste

Rasprava o „rezervisanju“ mesta na plažama ponavlja se gotovo svakog leta. Dok jedni smatraju da je sasvim normalno ostaviti peškir i vratiti se kasnije, drugi ističu da javne plaže pripadaju svima i da niko ne bi trebalo satima unapred da zauzima prostor koji ne koristi.

Objava Poljakinje samo je još jednom pokazala koliko ova tema izaziva burne reakcije među turistima i lokalnim stanovništvom, ali i da sve više primorskih gradova pokušava da uvede red kako bi plaže bile dostupne svima pod jednakim uslovima.