Glumica Jelisaveta Orašanin pojavila se u javnosti, a prilikom dolaska u pozorište zatražila je od radnika da se obezbedi nesmetan prolaz njenog vozila, kako bi automobilom mogla da uđe bez zadržavanja.

Nakon toga, glumica je naišla na pitanja novinara o svom trenutnom životu i privatnim temama.

Na upit kako se oseća, kratko je odgovorila:

-Izvinite, dobro veče - rekla je Orašanin.

Kada su je pripadnici medija pitali da prokomentariše navode o razvodu od košarkaša Miloša Teodosića nakon devet godina braka, kao i priče o novoj emotivnoj vezi sa kolegom Pavlom Mensurom, glumica je ponovo kratko reagovala.

-Laku noć, prijatno - odbrusila je i zatim ušla u svoj "Porše", nakon čega se udaljila sa lica mesta.

Ne kriju više svoju ljubav

Podsetimo, Jelisaveta Orašanin se u javnosti povezuje sa romansom sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Njih dvoje su nedavno viđeni na jednom rejv događaju, gde su se, prema navodima svedoka, opušteno provodili, plesali i više puta razmenili zagrljaje.

Kako su preneli očevici, u jednom trenutku su pred prisutnima razmenili i poljubac, čime su dodatno podgrejali spekulacije o svojoj vezi i pokazali da više ne žele da kriju bliskost.

Iselila se iz stana pre tri meseca

Inače, glumica se iselila iz stana na Vračaru pre tri meseca.

-Pre tri meseca su se selili iz tog stana u drugi deo grada. Lično sam ih selio i imao sam utisak da se sele zajedno kao porodica, ali se kasnije ispostavilo da je, zapravo, ona napustila stan - izjavio je izvor za Telegraf.

Alo/Blic