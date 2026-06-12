U Paraćinu se sinoć dogodilo ubistva muškarca. Prema pisanju medija, na smrt je nožem izboden Slobodan R. star svega (39), a navodno je stradao na kućnom pragu.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio oko 19.30 časova, a prethodila mu je kraća rasprava između dvojice muškaraca. U jednom trenutku sukob je eskalirao, nakon čega je S. R. napadnut oštrim predmetom i zadobio povrede opasne po život. Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe policije i Hitne pomoći, koje su pokušale da pruže pomoć povrijeđenom muškarcu. Međutim, uprkos brzoj intervenciji, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt, navodi sandzak danas.rs

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Na teret mu je stavljeno izvršenje krivičnog dela ubistvo.

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