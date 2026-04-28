Napadi na taksiste nise retki, a ovaj posao nekada može do donese i situacije opasne po život.

To najbolje zna taksista Jovica O. koji je doživeo i preživeo dramu tokom koje mu je putnik zapretio pištoljrm i naređivao kuda da se kreće. Ovaj incident, kako je naveo Jovica, dogodio se tokom devedesetih godina.

- Seo je tačno iza mene i uperio mi pištolj u glavu. I rekao je: "Vozi!" Sećam se kao juče da je bilo, tad su bile radio stanice, nije bilo GPS-a. Srećom, jedan iskusni kolega je radio u tom radio centru, a ja sam držao taster u krilu. U tom momentu kad sam ja stisnuo taj taster, kolega je sve prebacio na drugi neradni kanal. I svi su čuli šta se dešava. Držao sam taster, molio sam Boga samo da me čuje - ispričao je Jovica u emisiji "Tajne lavirinta".

U tom momentu obaveštena je policija.

- Rekao mi je da skrenem desno prema mostu, vozio sam ga prema mostu, sišao sam u 29. novembar. Kad sam video jedan "golf" da se okrenuo, to je bila milicija u privatnom automobilu, nisu bili u uniformi, odmah sam znao da je milicija - prisetio se drame Jovica koji radi kao taksista 37 godina.

Otmičar mu je govorio kuda da vozi.

- Vozi levo, desno, vozi levo, desno! Interventna je bila gore na Dušanovcu, tu nas je presekla. Stisnuo sam kočnicu, on je udario glavom u sedište, i u tom momentu policija je sa pumparicama utrčala u kola, našli su mu pištolj, savladali ga. To je ta neka situacija kad čovek ne zna ni šta hoće, ni gde hoće, ništa nisam osećao tada. Kasnije, kada mi je policajac rekao da sednem u kola i da odvezem auto u policijsku stanicu da dam izjavu, ja nisam mogao da upalim auto - ispričao je Jovica.

