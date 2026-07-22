Očevidac stravične saobraćajne nesreće u kojoj je juče teško povređena J. A. (39) na koju je naleteo "audi" dok je sa šestogodišnjom ćerkom šetala trotoarom na Vračaru u Beogradu, ispričao je da je mladić koji je bio za volanom automobila pokušavao da zakoči, ali da nije uspevao.

Prema njegovim rečima, sve se odigralo u nekoliko sekundi, a pre nego što je udario u nesrećnu ženu, automobil je udario u stub.

- Ja sam uveren da su mu kočnice otkazale, iz iskustva, sve mi ukazuje na to. On se spuštao ulicom i delovalo je da je izgubio kontrolu nad svojim automobilom i da se svim silama trudi da zakoči, ali bez uspeha. Mislim da je onda posegao i za ručnom kočnicom koju je povukao u pokušaju da stane, ali je tada automobil udario u stub, a potom i u ženu koja se u tom trenutku nalazila na trotoaru - priča očevidac jezive nesreće koja se juče oko 16.35 sati dogodila na uglu ulica Vojvode Dragomira i Sazonove.

Prema nezvaničnim informacijama, L. N. (21) koji je bio za volanom "audija A3" alkotestiran je i testiran na narkotike, ali su oba nalaza negativna, odnosno utvrđeno je da nije bio pod dejstvom alkohola niti narkotika. Izvor iz istrage otkrio je da je automobil poslat na veštačenje, kako bi se utvrdio uzrok i sve okolnosti saobraćajne nesreće.

- U sekundi pre nego što je automobil naleteo na nju, nesrećna žena je uspela da odgurne ćerku i tako je spasi. Hitna pomoć je brzo stigla na mesto nesreće i prebacila ženu u Urgentni centar u teškom stanju jer su joj ozbiljno povređene obe noge - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Prema rečima očevidaca, automobil koji je prvo udario u stub zarotirao se, a potom "priklještio" ženu koja je u tom momentu stajala ispred velike metalne kapije.

Istragu o nesreći vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Alo/Kurir

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