Od 1. jula 2026. godine u Srbiji su počeli da se primenjuju novi usklađeni dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi, što se odražava i na ukupne troškove registracije vozila.



Izmene su uvedene na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama, nakon što je Vlada Srbije objavila usklađene iznose iz Tarife republičkih administrativnih taksi u "Službenom glasniku RS", broj 54 od 19. juna 2026. godine.

Promene se odnose na administrativne takse koje su sastavni deo postupka registracije vozila, izdavanja saobraćajnih dozvola, registarskih tablica, probnih tablica i drugih dokumenata.

Nove administrativne takse za registraciju vozila

Prema važećem cenovniku, za zahtev za prvu registraciju, produženje registracije, privremenu registraciju ili promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli plaća se 430 dinara.

Izdavanje saobraćajne dozvole košta 880 dinara, dok je cena registracione nalepnice, spoljašnje i unutrašnje, 270 dinara.

Cene registarskih tablica

Za par registarskih tablica za putnička vozila, autobuse, trolejbuse, taksi vozila (TX), teretna vozila i teške četvorocikle potrebno je izdvojiti 1.490 dinara.

Registarska tablica za motocikle, teške tricikle, mopede, lake tricikle i četvorocikle košta 1.040 dinara.

Za registarske tablice namenjene priključnim vozilima, traktorima, radnim mašinama, priključnim vozilima za traktore i motokultivatore taksa iznosi 750 dinara.

Probne tablice i duplikati dokumenata

Kartonske probne tablice naplaćuju se 1.760 dinara po danu, dok je za podnošenje zahteva za njihovo izdavanje potrebno platiti 370 dinara.

Za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole, duplikata registracione nalepnice ili potvrde o privremenoj registraciji (duplikat) propisana je taksa od 3.350 dinara.

Posebne tablice za oldtajmere

Registarske tablice za putnička vozila, autobuse, trolejbuse, teretna vozila i teške četvorocikle od istorijskog značaja (oldtajmere) koštaju 1.470 dinara.

Za motocikle, teške tricikle, mopede, lake četvorocikle i lake tricikle od istorijskog značaja cena registarskih tablica iznosi 1.030 dinara.

Tablice po izboru

Građani koji žele registarske tablice po izboru za putničko vozilo ili teški četvorocikl moraće da plate 106.860 dinara za par tablica.

Šta se menja za vozače?

Nove administrativne takse predstavljaju deo ukupnih troškova registracije vozila, koji osim ovih naknada obuhvataju i tehnički pregled, obavezno osiguranje od autoodgovornosti, eventualni porez na upotrebu motornog vozila i druge propisane dažbine.

Zbog toga će konačan iznos registracije i dalje zavisiti od vrste vozila, zapremine i snage motora, starosti vozila i drugih faktora, ali su nove administrativne takse od 1. jula 2026. godine sastavni deo obračuna za sve vozače koji registruju vozilo.