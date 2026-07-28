„Poznat je konkretan slučaj da je kriminalna grupa 'IT armija Ukrajine' koristila teritoriju Danske za zlonamerne aktivnosti protiv Rusije, kao i za prevare nad građanima Ruske Federacije sa danskih IP adresa“, rekla je Zaharova na brifingu.
Prema njenim rečima, Kopenhagen pritom pruža praktičnu pomoć Kijevu, doprinoseći tome da Ukrajina postane baza za izvođenje sajber napada.
„U tom kontekstu, apsurdno deluju redovne, ničim potkrepljene optužbe Kopenhagena na račun Rusije o navodnoj umešanosti u zlonamerne aktivnosti u informacionom prostoru“, dodala je Zaharova.
Ona je naglasila da je pravi cilj takvih, kako je navela, propagandnih kampanja podsticanje rusofobije i širenje panike među sopstvenim stanovništvom, kako bi se opravdala neprijateljska antiruska politika i veliki troškovi za militarizaciju Danske.
Ukrajina
Sajber rat dobija novu dimenziju: Danska pruža utočište ukrajinskim hakerima koji napadaju Rusiju
Ukrajinski hakeri izvodili su sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
„Poznat je konkretan slučaj da je kriminalna grupa 'IT armija Ukrajine' koristila teritoriju Danske za zlonamerne aktivnosti protiv Rusije, kao i za prevare nad građanima Ruske Federacije sa danskih IP adresa“, rekla je Zaharova na brifingu.
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