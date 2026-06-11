U Beču-Lizingu je izvršena racija na ogromno skladište kanabisa. Zaplenjene su velike količine droge i izvršeno je više hapšenja.

Bečka policija zadala je ozbiljan udarac kriminalu vezanom za drogu. Istražitelji grupe FREY, u okviru operacije „Psihо“, otkrili su osumnjičenu kriminalnu organizaciju.

Tvrdi se da su upravljali visokoprofesionalnom zatvorenom plantažom kanabisa na površini od približno 3.200 kvadratnih metara u Beču-Lizingu. Droga je potom distribuirana i prodavana. Naziv operacije, kako se navodi, nije slučajan — odnosi se na jednog od glavnih osumnjičenih, koji je navodno nazvan „psihonaut“ zbog svog izrazito kontrolirajućeg ponašanja.

Grupa je bila pod istragom od kraja 2024. godine, a skladište u Beču-Lizingu je konačno locirano. Prema trenutnim saznanjima, glavni osumnjičeni su preuzeli postojeću infrastrukturu bivšeg preduzeća za proizvodnju CBD-a i koristili je za ilegalnu proizvodnju kanabisa koji sadrži THC.

Racija je izvršena 9. septembra 2025. godine, uz podršku specijalne jedinice policije WEGA. U hali je uhapšeno devet osumnjičenih radnika, koji su navodno bili zaposleni kao „baštovani“. Takođe je utvrđeno da su pojedini osumnjičeni poreklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine boravili ilegalno u Austriji.

Tokom operacije zaplenjeno je oko jedne tone kanabisa, čija se ulična vrednost procenjuje na oko 4,5 miliona evra, kao i oko 1,4 miliona evra u gotovini, zlatu, vrednim predmetima, falsifikovanim dokumentima i pištolj Glock za kojim je policija tragala.

Zaplenjeni su i 9.720 biljaka kanabisa, oko 300 kilograma osušenog kanabisa i približno 500 kilograma proizvoda spremnih za prodaju. Trojica glavnih osumnjičenih, starosti 42, 46 i 55 godina, terete se za proizvodnju, skladištenje, regrutovanje, distribuciju i prodaju droge.

Veruje se da su svi osumnjičeni austrijski državljani. Jedan od njih uhapšen je u Hrvatskoj i izručen Austriji u februaru 2026. godine.

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