Stravična porodična tragedija dogodila se u selu Gornjanu kod Bora, gde je, prema prvim informacijama iz istrage, Vladimir S. (29) ubio svoju vanbračnu suprugu Maju P. (31), a potom izvršio samoubistvo.

Zločin se dogodio u njihovoj porodičnoj kući u popodnevnim časovima, a jezivu scenu otkrili su članovi porodice koji su došli nakon poziva za pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama, Maja P. je u jednom trenutku uspela da pozove člana porodice i kaže da je vanbračni suprug napada i tuče. Zabrinuti rođaci odmah su krenuli ka kući, ali ih je tamo sačekao prizor koji ih je ostavio u šoku.

Dvorište i kuća bili su puni krvi, a Maja P. nije davala znake života. Vladimir S. pronađen je obešen na tavanu porodične kuće.

Policija je ubrzo izašla na lice mesta i obavila uviđaj. Prvi rezultati istrage ukazuju da se radi o ubistvu i samoubistvu.

Istražni organi sada utvrđuju sve okolnosti tragedije — šta je prethodilo krvavom činu, kao i motiv koji je doveo do zločina u mirnom selu kod Bora.

Ovaj slučaj potresao je meštane Gornjana, koji kažu da nisu očekivali da će se u njihovom kraju dogoditi ovakav stravičan zločin.

Alo/ Telegraf.rs