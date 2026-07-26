Jedna od najtežih tragedija koje su pogodile Srbiju dogodila se u noći između 1. i 2. jula 2016. godine u Žitištu. Tokom tradicionalnog „Pile festa“, u prepunoj bašti kafića „Late Makijato“, Siniša Z. (38) otvorio je vatru iz automatske puške i za samo nekoliko sekundi zauvek promenio živote desetina porodica. U krvavom piru ubijeno je petoro ljudi, dok je 22 povređeno.

Te noći Žitište je bilo puno ljudi, muzike i mladosti. Niko nije mogao da nasluti da će se slavlje pretvoriti u jednu od najjezivijih scena domaće crne hronike.

Kobni povratak sa puškom

Zločin se dogodio oko 1.40 časova iza ponoći. Prema rezultatima istrage, Siniša Z. je tokom večeri došao u kafić „Late Makijato“, gde je video svoju bivšu suprugu Dijanu Z. (30) u društvu prijatelja.

Kako se navodilo tokom postupka, njega je obuzela ljubomora i bes. Napustio je lokal, otišao do kuće, uzeo automatsku pušku „kalašnjikov“, a zatim se vratio među ljude koji su samo nekoliko minuta ranije uživali u večeri.

Ušao je u baštu kafića i bez milosti započeo rafalnu paljbu.

Prve žrtve bile su njegova bivša supruga Dijana Z. i njen prijatelj Stevan J. (40). Nakon toga nastavio je da puca po gostima koji su u panici pokušavali da pronađu spas. Ljudi su bežali, skrivali se ispod stolova i tražili zaklon dok su odjekivali pucnji.

U stravičnom napadu stradali su i Jovana P. (20), Vladimir M. (40) i Vladimir K. (34).

Gosti sprečili još veću tragediju

Veća tragedija sprečena je zahvaljujući hrabrosti nekoliko prisutnih gostiju. Dvojica muškaraca uspela su da savladaju napadača i otmu mu oružje, čime su ga sprečili da nastavi krvavi pir.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta i uhapsila Sinišu Z. u blizini kafića.

Iza njega je ostala krvava scena — pet ugašenih života, više desetina povređenih i porodice koje su zauvek ostale bez svojih najmilijih.

Presuda za masakr u Žitištu

Tokom suđenja u Višem sudu u Zrenjaninu utvrđeno je da je Siniša Z. odgovoran za masovno ubistvo i neovlašćeno posedovanje vatrenog oružja.

Sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora, tada najveću moguću kaznu prema zakonima Srbije.

Presudu je kasnije potvrdio i Apelacioni sud u Novom Sadu, odbivši žalbu odbrane.

Žitište i danas pamti najcrnju noć

Godinama kasnije, meštani Žitišta i dalje se sećaju noći kada je muziku zamenila pucnjava, a slavlje pretvorilo u tragediju.

Masakr na „Pile festu“ ostao je jedan od najtežih zločina u novijoj istoriji Srbije — opomena koliko jedan trenutak mržnje, ljubomore i nasilja može zauvek da uništi desetine života.