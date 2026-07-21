U Austriji je zabeležen rekordni toplotni talas, koji je trajao 33 dana zaredom sa temperaturama iznad 30 stepeni Celzijusa, a nakon kratkotrajnog zahlađenja očekuje se novi toplotni talas početkom avgusta, objavio je meteorolog za austrijski javni servis ORF Markus Vadsak.

Prema meteorološkim službama, serija vrelih dana počela je 17. juna, kada je u saveznoj pokrajini Forarlberg izmereno 31,1 stepen Celzijusa. Najviša temperatura u tom periodu zabeležena je 29. juna u Donjoj Austriji, gde je izmereno 40,1 stepen Celzijusa, dok je u Štajerskoj 19. jula izmereno 30,9 stepeni. Vadsak je istakao da ovako dugotrajan toplotni talas nikada ranije nije zabeležen u Austriji.

Nakon grmljavine i kiše, koje su donele privremeni pad temperatura i kraj niza tropskih noći, očekuje se nestabilno vreme u narednim danima. Vremenske prognoze za vikend ponovo najavljuju temperature do 30 stepeni Celzijusa.

Petnaestodnevni trend pokazuje postepeni porast temperatura tokom naredne nedelje i stvaranje novog toplotnog talasa početkom avgusta. Tačno trajanje predstojećeg perioda visokih temperatura trenutno se ne može sa preciznošću predvideti, a glavni deo toplotnog talasa se trenutno nalazi iznad Sredozemlja.

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