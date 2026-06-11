„SAD će večeras izvesti udare na Iran, a u bliskoj budućnosti zauzeće ostrvo Hark i druge naftne objekte“, poručio je poručio Tramp.

On je dodao da Vašington namerava da uspostavi potpunu kontrolu nad iranskim tržištem nafte i gasa, po modelu koji je ranije primenjivan prema Venecueli.

Ostrvo ključna tačka za Iran

Hark nije obična tačka na mapi Persijskog zaliva. To je ostrvo koje se decenijama pominje kao jedna od najvažnijih energetskih arterija Irana, mesto kroz koje prolazi veliki deo izvoza iranske sirove nafte i odakle se puni državna kasa.

Zbog toga svaka američka pretnja Harku ima mnogo veću težinu od običnog vojnog upozorenja. Udar na to ostrvo ne bi bio samo poruka iranskoj vojsci, već direktan pritisak na ekonomiju, budžet, izvoz i sposobnost Teherana da finansira svoj državni aparat u uslovima rata i sankcija.

Upravo zato se Hark u zapadnim analizama često opisuje kao najosetljivija tačka iranske naftne infrastrukture. Ko kontroliše Hark, kontroliše veliki deo izlaza iranske nafte na svetsko tržište.

Za Teheran bi eventualni američki pokušaj zauzimanja tog ostrva bio crvena linija. Za Vašington bi to bio pokušaj da se Iran slomi tamo gde ga najviše boli: na prihodima od energenata.

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