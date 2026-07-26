Selo Kriva Feja kod Vranja i danas pamti nezapamćenu porodičnu tragediju koja je potresla čitav kraj. U kući porodice P. dogodio se zločin koji je zauvek promenio živote petoro dece — majka je teško povređena, a otac je nakon napada sebi oduzeo život.

Drama se dogodila 2014. godine u porodičnoj kući u ovom rudarskom mestu. Živorad P. (54), rudar u rudniku „Grot“, napao je svoju suprugu Slađanu P. (49), nanevši joj više ubodnih rana u predelu vrata, a potom je izvršio samoubistvo vešanjem u potkrovlju kuće.

Slađana P. je, teško povređena, uspela da preživi stravičan napad. Hitno je prebačena u Zdravstveni centar u Vranju, a potom je zbog težine povreda upućena na odeljenje neurohirurgije u Nišu. Lekari su uspeli da je operišu i spasu joj život, a njeno stanje je nakon intervencije bilo stabilno i van životne opasnosti.

Krvavi pir u mirnom rudarskom selu

Sve se dogodilo u toku dana, na ulazu u ovo mirno naselje. Meštani su tada ispričali da su iz kuće porodice P. najpre čuli zapomaganje teško povređene žene.

Prema tadašnjim informacijama iz istrage, sumnjalo se da je motiv tragedije bila patološka ljubomora. Živorad P. je, kako se tada verovalo, u naletu besa napao suprugu, a nakon toga, misleći da je počinio najteži zločin, otišao u potkrovlje kuće i presudio sebi.

Komšije su bile u šoku jer su, kako su govorili, oni su spolja delovali kao skladna porodica. Niko nije očekivao da će se u njihovom domu dogoditi ovakav horor.

Najveća tragedija bila je sudbina njihove dece. Petoro mališana ostalo je bez oba roditelja — majka je preživela teške povrede, ali porodica je zauvek izgubila oca.

Srećna okolnost bila je što deca u trenutku napada nisu bila u kući, već u školi, pa nisu prisustvovala stravičnom događaju.

Dva starija sina živela su i radila u Rusiji, dok su mlađa deca pohađala školu u Krivoj Feji.

Živorad P. trebalo je uskoro da ode u penziju, dok je Slađana P. bila domaćica. Posle tragedije, deca su ostala bez oslonca koji im je pružala porodica.

Nakon operacije, Slađana P. je nastavila lečenje, dok je istraga utvrđivala sve okolnosti krvavog događaja.

Slučaj iz Krive Feje ostao je jedna od najtežih porodičnih tragedija koje su pogodile jug Srbije — priča o jednom danu koji je zauvek promenio život petoro dece.