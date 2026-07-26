Veliki požar izbio je jutros u Specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, gde vatrena stihija guta borovu šumu i nisko rastinje.

Kako prenosi Kurir, požar je do sada zahvatio površinu od više od pet hektara, a gašenje dodatno otežava jak vetar koji neprestano raspiruje plamen i otežava kontrolu nad vatrenom linijom.

Na terenu je angažovana velika akcija gašenja. Ukupno 13 vatrogasaca-spasilaca Sektora za vanredne situacije sa šest vozila iz Vršca, Pančeva, Bele Crkve, Kovina i Alibunara, zajedno sa osam pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva, od ranog jutra vode tešku borbu sa vatrenom stihijom.

Zbog ozbiljnosti situacije i nepovoljnih vremenskih uslova, u akciju je hitno uključena i Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Helikopter „Super puma“ iz vazduha će pomagati vatrogascima u lokalizaciji požara i sprečavanju njegovog daljeg širenja.

Prema prvim informacijama sa terena, na sreću, nema ugroženih objekata niti povređenih osoba.

Nadležne službe ulažu maksimalne napore kako bi požar što pre stavile pod kontrolu i sprečile dalje širenje vatre kroz jedan od najznačajnijih prirodnih rezervata u Srbiji.