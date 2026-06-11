Policijskoj upravi Banjaluka je u sredu, 10. juna, u 16,30 sati prijavljeno da se u mestu Prijakovci dogodio incident u kojem su povređena dva maloletna lica, rečeno je "Nezavisnim novinama" iz policije.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, reč je o pucnjavi koja se dogodila u Prijakovcima kod Banjaluke.

“Povređenim maloletnicima se ukazuje lekarska pomoć na UKC RS. Policijski službenici preduzimaju sve neophodne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja”, rečeno je iz policije.

O svemu je, kako su dodali, obavešten dežurni tužilac za maloletnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.