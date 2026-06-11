Prema navodima policije, oko 300 ljudi se okupilo kod kružnog toka Sendinouz, gde su podignute barikade od ograda, guma, nameštaja i kontejnera, a zapaljen je i jedan kombi, preneo je Gardijan.

Policija je više puta upozorila okupljene da se raziđu pre nego što je upotrebila vodene topove.

Tokom nereda koji su izbili nakon napada nožem u ponedeljak u Belfastu, u kojem je teško povređen britanski državljanin Stiven Ogilvi, povređen je jedan prolaznik kojeg je kamen pogodio u glavu, a povrede je zadobio i jedan policajac.

Obojica su zbrinuti, a prema dostupnim informacijama povrede policajca nisu ozbiljne.

Javni prevoz u celoj Severnoj Irskoj bio je obustavljen, a zatvoren je i deo škola. Mnogi poslovni objekti u centru Belfasta zatvoreni su već u podne.

Nemiri su prijavljeni i u Deriju i Kolrejnu, ali u manjem obimu nego prethodne večeri, kada su mete napada bile etničke manjine nakon ubadanja nožem u severnom Belfastu.

Porodica povređenog muškarca osudila je nasilje i pozvala na prekid širenja dezinformacija na društvenim mrežama, navodeći da je Ogilvi u stabilnom stanju i da je fokus porodice isključivo na njegovom oporavku.

"Osećamo gađenje zbog prizora koji su se odvijali juče širom Severne Irske. Ne želimo da se ova tragedija koristi za podelu ljudi ili podsticanje mržnje - nemojte to činiti u ime našeg voljenog, jer ne delimo iste vrednosti", stoji u saopštenju porodice objavljenom putem Policijske službe Severne Irske (PSNI), prenosi Skaj njuz.

Ministri izvršne vlasti Severne Irske takođe su osudili nerede, upozorivši da nasilje "širi strah i ugrožava nevine živote".

"Nijedna zajednica nema koristi od ovih postupaka. Incident u severnom Belfastu u ponedeljak bio je duboko šokantan. Iako razumemo snagu osećanja zbog onoga što se dogodilo, sada je to predmet sudskog postupka i pravdi mora da se dozvoli da ide svojim tokom", naveli su ministri.

Ministarka u Kabinetu britanskog premijera Rut Anderson saopštila je da je 27 osoba moralo da napusti domove jer su "grupe od vrata do vrata ciljale strane državljane kako bi ih isterali".

Premijer Velike Britanije Kir Starmer osudio je napade kao "potpuno neopravdane" i najavio je odlučno suzbijanje svakog ko "podstiče ovu podelu".

Liderka konzervativaca Kemi Badenok rekla da su prizori "duboko uznemirujući" i poručila da "niko nema pravo da pali porodice u njihovim domovima".

Policija Severne Irske je upozorila da su na društvenim mrežama u opticaju netačne fotografije koje se lažno prikazuju kao snimci žrtve napada, ocenivši da se te slike koriste "radi izazivanja straha i mržnje".

Nemiri su se delimično proširili i na Škotsku, u Glazgovu su uhapšene tri osobe, a dva policajca i tri civila su povređena.

Hadi Alodid (30), državljanin Sudana, pojavio se u sredu pred sudom i optužen je za pokušaj ubistva u vezi s napadom nožem koji se dogodio u ponedeljak uveče u severnom Belfastu.

Žrtva, Stiven Ogilvije (40), izgubio je levo oko, ima oštećenje desnog oka, kao i povrede vrata i leđa.

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