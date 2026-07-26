Tokom noći u Podgorici se odigrala prava drama, kada je oko tri sata posle ponoći nepoznato lice iz ispalilo pet hitaca u pravcu porodične kuće policijskog službenika M.E. koja se nalazi u jednom podgoričkom naselju.

Dva ispaljena projektila su oštetila prozor, dok su tri projektila pogodila spoljni deo kuće.

- Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah izašli na lice mjesta i obezbedili ga. Uviđajem na licu mesta je rukovodila državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Sa lica mesta su izuzeti dokazi i tragovi koji će biti veštačeni u Forenzičkom centru, saopšteno je iz UP.

U policijskim prostorijama su do sada od više lica uzete izjave na zapisnik o obaveštenju prikupljenom od građanina.

Policija preduzima opsežne koordinisane mere i radnje, po nalogu nadležne državne tužiteljke, radi pronalaska, lociranja i lišenja slobode lica koje izvršilo ovaj napad i radi potpunog rasvetljavanja događaja.

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