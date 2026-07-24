U beogradskom naselju Rakovica večeras se dogodila pucnjava u kojoj je ranjen jedan muškarac.

Hici su odjeknuli nešto pre 23 sata u Maričkoj ulici.

Kako se saznaje, meta napadača je bio mladić N. P. koji ima 21 godinu.

Očevici navode da je na mladića pucano iz vozila u pokretu. Sumnja se da su napadači koristili "sitroen C2" crvene boje.

Patrola koja je odmah po pozivu izašla na lice mesta zatekla je N. P. sa prostrelnim ranama.

Kako se nezvanično saznaje, mladić je pogođen sa tri hica u levu nogu.

Ekipe policije i Hitne pomoći su na licu mesta. Pokrenuta je opsežna akcija pripadnika MUP-a i traga se za napadačem.

Alo/Telegraf

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