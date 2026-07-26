Dvadesetjednogodišnji Nikola P. ranjen je u petak uveče u pucnjavi u beogradskom naselju Rakovica, kada su zasad nepoznati napadači ispalili dva hica u njega i potom pobegli s mesta napada. Prema prvim informacijama, mladić je pogođen u levu nogu, a policija intenzivno traga za osobama koje su učestvovale u pucnjavi.

Kako se saznaje, incident se dogodio nešto pre 23 časa u Ulici Stojana Jankovića. Prema rečima očevidaca, na mladića je pucano iz automobila u pokretu, nakon čega su napadači velikom brzinom napustili mesto događaja.

Povređeni je policajcima rekao da je pogođen sa dva metka i da ne oseća nogu u koju je ranjen. Nezvanično, izjavio je i da zna identitet osobe koja je pucala, kao i razlog napada, ali nije želeo da iznosi više detalja.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređenog i prevezle ga u bolnicu, dok je policija pokrenula akciju „Vihor 3“. Prema nezvaničnim saznanjima, traga se za crvenim automobilom marke „sitroen C2“, iz kojeg je, kako se sumnja, pucano. Istraga o svim okolnostima napada je u toku.

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