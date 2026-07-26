Ispaljeni hici uznemirili meštane: Policija istražuje ko je i zašto koristio vatreno oružje

Na području opštine Trnovo danas popodne odjeknuli su pucnji koji su uznemirili građane. Prema prvim informacijama, oko 14.55 časova policiji je prijavljena upotreba vatrenog oružja.

Srećom, u ovom incidentu nije bilo povređenih osoba, niti je pričinjena materijalna šteta. Ipak, sam prizor i činjenica da je neko potezao oružje izazvali su zabrinutost među stanovnicima ovog kraja.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da su policijske ekipe odmah izašle na teren.

Zaprimljena je prijava o upotrebi vatrenog oružja na području Trnova. Povređenih osoba nema, kao ni materijalne štete - rečeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Policijski službenici obavljaju uviđaj i prikupljaju informacije kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Za sada nije poznato ko je ispalio hice, iz kog razloga je došlo do upotrebe oružja, niti da li je incidentu prethodio sukob.

Istraga je u toku, a više informacija biće poznato nakon što policija završi potrebne provere.