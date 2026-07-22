Dvojica muškaraca iz Skoplja osumnjičena su da su silovala tridesetdvogodišnju državljanku Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije. Kako se navodi, protiv A. M. (41) i J. R. (34) podnete su krivične prijave zbog sumnje da su počinili seksualni napad i silovanje, a nakon saslušanja izvedeni su pred sudiju za prethodni postupak.

Prema navodima istrage, napad se dogodio 17. jula oko 21.45 časova u blizini puta između Gornjeg i Donjeg Lisiča u Skoplju. Sumnja se da su osumnjičeni presreli i uz upotrebu fizičke sile i pretnji napali ženu iz Srbije, koja privremeno boravi u glavnom gradu Severne Makedonije.

Policija je o slučaju obaveštena nešto posle ponoći, kada je prijavljeno da je žena bila žrtva seksualnog nasilja u naselju Lisiče. Ubrzo nakon prijave jedan od osumnjičenih je priveden, dok su nadležni organi nastavili istragu radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Sudija za prethodni postupak odredio je meru privremenog oduzimanja putnih isprava obojici osumnjičenih, kako ne bi napustili zemlju tokom istrage. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije navodi da se preduzimaju sve zakonom predviđene mere kako bi slučaj bio u potpunosti rasvetljen i utvrdila odgovornost prijavljenih muškaraca.

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