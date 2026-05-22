Građani Srbije mogli bi već za nekoliko godina brzim vozom da putuju do Grčke preko Severne Makedonije, nakon što je najavljen veliki železnički projekat koji bi spojio Beograd, Skoplje i Solun.

Zamenik premijera Severne Makedonije i ministar transporta Aleksandar Nikoloski izjavio je da bi do 2031. godine trebalo da bude završena brza železnica od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom.

- Rok koji smo prvobitno postavili, 2031. godina, ostaje i tada ćemo imati brzu prugu od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom, dvokolosečnu - rekao je Nikoloski

Prema njegovim rečima, reč je o ogromnom infrastrukturnom projektu čija bi ukupna vrednost mogla da dostigne oko dve milijarde evra.

On je objasnio da bi cena izgradnje po kilometru trebalo da bude nešto manja od deset miliona evra.

Nova železnička trasa neće pratiti postojeću prugu, već će biti znatno kraća i brža.

- Sadašnja železnička pruga od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom dugačka je 235 kilometara, ali nova će biti kraća za oko 35 kilometara i imaće mnogo praviju liniju - rekao je Nikoloski

Kako je naveo, projekat je počeo prošle jeseni, dok se tokom ove godine rade najvažnija istraživanja i pripreme.

To uključuje geotehnička istraživanja, procene uticaja na životnu sredinu, analizu uticaja na lokalne zajednice i proveru arheoloških nalazišta.

- Timovi sa kojima radimo i vrhunske svetske kompanije koje je preporučila Velika Britanija ponudili su devet ruta, a jedna je izabrana kao najbolja - rekao je Nikoloski

Brza železnica trebalo bi da poveže čak tri države i omogući mnogo brže putovanje između centralne Evrope i Egejskog mora.

Na grčkoj strani već postoji brza pruga od Atine do Soluna, dok je trenutno u toku tender za deonicu od Soluna do granice sa Severnom Makedonijom.

Sa srpske strane već funkcioniše brza pruga Beograd–Budimpešta, dok su u toku radovi na deonici Beograd–Niš.

Prema rečima Nikoloskog, Srbija trenutno radi i na obezbeđivanju sredstava za nastavak brze pruge od Niša do Skoplja.

Ukoliko svi planovi budu realizovani, putovanje vozom iz Srbije do Grčke moglo bi u narednim godinama da postane jedna od najbržih i najpopularnijih ruta za odlazak na more.