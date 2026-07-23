D. N. (19) iz Subotice jedanaest dana bila je silovana i mučena u kući J. M. (61) iz Drenovaca, nadomak Šibenika.

Nezvanično se saznalo da ju je kod njega odvela drugarica S. S. (27), jer im je nudio posao u Austriji. Prema pisanju hrvatskih medija, policija u Šibeniku uhapsila je muškarca iz Drenovaca, mesta u Vukovarsko-sremskoj županiji, zbog sumnje da je od 7. do 18. jula držao devojku u ropstvu i uz pretnje je seksualno iskorišćavao i zlostavljao.

„On joj je oduzeo pasoš i zatvorio je u kući. Primoravao ju je na seksualne odnose, dok joj u noći nije pozlilo. Dobila je napad panike i uplašila se da će umreti, pa je otišla u Dom zdravlja. Ona je lekarima ispričala šta je preživela, a oni su obavestili policiju“, objašnjavao je izvor.

D. N. je imala povrede po telu u vidu hematoma i modrica. Lekarski pregled pokazao je da ima smetnje u razvoju. Policija je protiv osumnjičenog podnela krivičnu prijavu zbog zlostavljanja i trgovine ljudima, a posle saslušanja određen mu je pritvor.

Dok je policija saslušavala devojku, ona je teško govorila i plašila se da priča, jer je strahovala da će je ponovo vratiti silovatelju. Ispričala je da je sa drugaricom došla kod njega jer je trebalo da im obezbedi posao, a ona nije imala novca.

Njena prijateljica se posle nekoliko dana vratila u Suboticu i ostavila je samu. Devojka nije imala načina da pobegne jer joj je oduzeo dokumenta.

Istinitost priče trebalo je da bude potvrđena na saslušanju u policiji u Subotici, gde je trebalo da izjavu da i njena drugarica S. S., koja ju je odvela u Hrvatsku, a zatim se vratila u Suboticu.

Zločin se dogodio 2013. godine.

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